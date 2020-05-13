蔡英文總統今天上節目為農產品宣傳，主持人唐綺陽驚訝表示，原以為只是由農委會派人，蔡英文幽默回應「對啊！是農委會派我來的」，唐現場打了杯綠拿鐵要給總統，問了句「要拿銀針試試嗎？」蔡也不慌不忙說「沒關係，妳的水果已經被檢查過了」，笑翻全場。

在新冠病毒疫情衝擊下，不僅旅遊、零售產業受困，國內農產品內需及外銷也大受影響，蔡英文今天親上唐綺陽所主持的Yahoo TV《唐綺陽談星室》為台灣農產品宣傳，節目預計今晚10點30分播出。

看到蔡英文親上節目，唐綺陽驚訝表示「我在作夢嗎？我原本以為只是農委會派人來而已！」蔡英文則是幽默回「對啊，是農委會派我來的」，唐綺陽立刻笑道「果然是處女座，事必躬親」！

為了宣傳台灣蔬果有多新鮮，唐綺陽特別在節目中現打綠拿鐵；準備拿給總統蔡英文品嚐，順便問了一句，「一切都是在我們的眼前製作的，要拿銀針去試試看嗎？總統府有這個習慣嗎？」面對這樣的調侃，蔡也不慌不忙地回「沒關係，妳的水果已經被檢查過了」，幽默回應讓現場所有人笑翻。

除了在節目上大啖台灣農產美食外，蔡英文也分享了防疫的溫馨故事。2月初疫情狀態不明朗，台灣那時派出第一班包機赴武漢將台商接回，隨行必須有醫護人員，她原擔心醫護人員會有所遲疑，「沒想到我們的醫護人員都勇於承擔，他們就這樣去了，真的很勇敢！」

唐綺陽也表示，台灣防疫被各國稱讚，很大的原因是有之前SARS的經驗，加上做了很多超前部署的準備，身為星座專家的她也分析，面對危機事件擁有「超前部署」雷達的星座，蔡英文總統所屬的「處女座」就在其中！

蔡英文也分享自己認識的陳時中，認為陳最大的長處就是溝通，「他不會常常坐在辦公室，衛福部管轄範圍非常廣，他都會去跟不一樣的人相處，像是醫生、護士、社工等，他都會去一一了解，他本來就是一個勤於溝通、善於溝通的人。」

唐綺陽解釋，遇到困境能堅持不放棄到最後的星座，第一名正是陳時中所屬的「摩羯座」，這是屬於咬緊牙關、就事論事、不帶私人情緒的人，因此才能在這次危機中，帶給台灣這麼大的安定感。

(中時 )