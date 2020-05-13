520赦扁？阿扁親自回應了.. 15:182020/05/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統陳水扁。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 赦扁，阿扁親自回應了..曾薏蘋截圖 獨派520前夕力推赦免前總統陳水扁，並有媒體報導總統府秘書長陳菊及其幕僚也討論到此事；對此前總統陳水扁今在群組回應，「尊重總統職權」。 民進黨蔡英文總統將在520第二任就職演說，闡述治理國政新規劃，對於黨內有聲音尋求蔡總統在520後，行使總統大赦、特赦職權，將「前總統陳水扁放出來，重獲無罪之身」，也有媒體報導指出，蔡總統與總統府祕書長陳菊及幕僚均協商此事，但目前未獲證實、也未獲明確回應。 今天有媒體在扁聯會群組詢問前總統陳水扁看法，陳水扁則在群組回應，「尊重總統職權」。 (中時 ) #陳水扁 #總統 #前總統 #總統陳水扁 #520 也許您會感興趣 推薦閱讀 母親節祝福 賴神、陳菊建議給媽媽大擁抱 15:102020/05/10 政治 陳菊確定出任監察院長 府祕書長由蘇嘉全接任 21:452020/05/10 政治 新聞早班車》520新政 盼修陳舊法令 除弊便民 06:212020/05/11 政治 直播》520總統就職 不邀海外嘉賓、不辦國宴 10:072020/05/11 政治 520就職典禮 主視覺設計曝光 伴手禮防疫為主軸 13:332020/05/11 政治 520將就職 蔡英文：我的兩任期之間沒有空窗期 14:352020/05/11 政治 顧立雄任行政院副院長？本人親回：若有機會回民間更高興 07:392020/05/12 政治 520後確定續任 立院邀蘇揆29日施政報告 09:382020/05/12 政治 孫大千列5大爭議案：陳菊任監察院長會查嗎？ 11:292020/05/12 政治 520後兩岸將惡化 綠媒老董：小英沒回頭路 15:282020/05/12 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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