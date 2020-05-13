赦扁，阿扁親自回應了..曾薏蘋截圖

獨派520前夕力推赦免前總統陳水扁，並有媒體報導總統府秘書長陳菊及其幕僚也討論到此事；對此前總統陳水扁今在群組回應，「尊重總統職權」。

民進黨蔡英文總統將在520第二任就職演說，闡述治理國政新規劃，對於黨內有聲音尋求蔡總統在520後，行使總統大赦、特赦職權，將「前總統陳水扁放出來，重獲無罪之身」，也有媒體報導指出，蔡總統與總統府祕書長陳菊及幕僚均協商此事，但目前未獲證實、也未獲明確回應。

今天有媒體在扁聯會群組詢問前總統陳水扁看法，陳水扁則在群組回應，「尊重總統職權」。

(中時 )