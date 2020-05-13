柯叔元、方宥心在《做工的人》有親密床戲、互相取暖。（大慕影藝提供）

柯叔元、方宥心在《做工的人》有親密床戲、互相取暖。（大慕影藝提供）

柯叔元、方宥心。（石智中攝）

柯叔元、方宥心。（石智中攝）

方宥心。（石智中攝）

柯叔元、方宥心。（石智中攝）

柯叔元。（石智中攝）

由HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的原創影集《做工的人》，上週日首播兩集即被PTT網友推爆，掀起熱烈討論。柯叔元與方宥心突破演員框架，演出個性具有暗黑潛質的「超強鐵工」與身不由己的「性工作者」，劇中有激烈親密床戲。兩人13日一起受訪，方宥心重現劇中「9秒內狂飆51字髒話」的超強功力！事隔多月，她再度重看這段片花，也忍不住為自己鼓鼓掌，直呼太經典！

她坦言當時大概花了一星期，如平常背歌詞、順口溜般，每天像念「心經」一樣狂練習，當順口溜念出來。有天媽媽還受不了問她「這是《做工的人》要唸的嗎？真的很接地氣喔！」當天錄完這段她直接虛脫，因為當時她正在發燒、一天吃了三次退燒藥。

柯叔元與方宥心現身受訪。

談起親密床戲，方宥心印象深刻拍攝前柯叔元會仔細詢問導演鏡頭怎麼拍、會帶到哪裡、需要哪些肢體觸碰，正式拍攝時，柯叔元下半身是完全懸空的，「大概就是棒式核心訓練那樣的只用手撐，但鏡頭上呈現出各種你可以想像到的男上女下的律動。」每拍完一個鏡頭，叔元哥都會詢問我「還好嗎？」，我反而覺得他比較累，像在訓練核心肌群！

方宥心說，接戲時就知道親密戲尺度很大，但如果是「半裸」就不能拍了，「因為怕身材不夠好，如果只露背部還可以！」也坦言劇中的好身材「當然都有墊啊」。她坦言拍床戲一開始也會尷尬緊張，但走戲時就知道工作人員都很專業，柯叔元也讓她感受到專業的部分，「不知不覺就卸下心防，因為知道對手會保護妳」。

柯叔元說，拍床戲前導演就拿兩個布偶翻來翻去，指導他們「就這樣、這樣，要讓人臉紅、血脈賁張」。真正拍攝時，方宥心真的拍到臉和脖子都紅了，但她笑著解釋：「是叔元哥當時留著小鬍渣，磨到有點過敏紅了啦！」她說，床戲其實是要顯現「阿欽」內心的創傷，藉由親密關係去呈現他內心狀態，拍完反而覺得有點酸。

柯叔元演出該劇再被網友狂讚帥炸，儼然成了「頹廢帥大叔」專業戶，他透露上周與14歲的女兒和12歲的兒子一起收看，兩個小孩也都誇該劇很「接地氣」。至於激戰床戲是否青少年不宜？他說其實他小孩比較大了，「他們已經懂很多，只是沒跟你討論，但從他們眼神就知道！」他覺得現在小孩太聰明，父母教育小孩已經不能再依循自己那個年代的方式，「他們可能會覺得你們不要用階級、身份來碾壓我，用情緒勒索我」。至於是否有機會教育？他說「遇到再說」。

離婚恢單7年多的柯叔元被問感情現況？他說沒有，「如果我有對象就是我女兒」。他說雖然跟小孩沒生活在一起，但每週都有接觸，他們長大了，不會再對於爸爸當藝人的職業覺得好像怪怪的，也不會覺得他是很討厭的長輩。如果女友交男友？他也說都看女兒自己，「如果她願意說可能還好一點，如果不說還是照做，反而更擔心」。

柯叔元在《做工的人》飾演技術一流的鐵工「阿欽」，個性內斂寡言，每天埋首工地賺錢，認真做工的模樣，被網友一致公認「柯叔元好帥」。對於噗嚨共哥哥李銘順的各式求財請願，總是照單全收，「行走的ATM」的暖男形象深受觀眾喜愛。柯叔元表示，習慣在看完劇本後，會自己再創作一次角色，「阿欽」因為過往的感情缺口而不擅表達，即便寡言，但心中其實有滿滿的愛，藉由照顧哥哥一家人來感受立足自己的存在，「就像身為演員，時時刻刻要滿足很多人的需要，並且達到自己的要求，真的很孤單。」

「阿欽」角色內心澎湃，但柯叔元在表演時卻不能「太多」，常被導演要求不能笑太開，柯叔元表示，「我在戲裡都是不會有聲音的笑。」他也力讚導演鄭芬芬的功力，「這個劇本很好，看似正常、帶點戲謔的發財夢，歡笑的背後有著深深的憂傷，導演用黑色幽默定調，但一轉頭，你就會掉淚，讓你無法招架，就像人生，再多計劃趕不上變化。」

方宥心飾演的「珍妮花」，年輕時就當上未婚媽媽，為撫養女兒，不得已從事一樓一鳳的特種行業工作。也是柯叔元在劇中願意敞開心扉的「鐘點情人」。這是她第一次詮釋性工作者的角色，「很感謝導演的勇氣，願意把一個這麼有故事的女性角色交給我，許多內心層面的事情沈沈的壓著，挑戰非常大，但導演也同時給我最大的安全感，所以儘管是我尺度最大的一部戲，但我意外的不太擔心。」

劇中設定女兒已是高中生，讓方宥心一度有點擔心自己演不來而向導演求救，導演與她分享了田調過程與心得，她才知道，「為了生意興隆，她們會把自己打扮得像個女孩，不說根本看不出來已經有小孩，有些甚至已經是阿嬤了。」戲裡，她感受到性工作者的心酸與無奈，佩服她們承擔的責任與壓抑。戲外，她自認與珍妮花有某部分喜歡輕描淡寫自己滿像的，「或許當初是風風雨雨天打雷劈錐心刺痛，但事後談論起時卻像是說別人事情那樣的輕鬆。」她也透露，爸爸以前做過板模，下水道及地下工程的工人，媽媽年輕時是工廠會計，姑姑是染整廠的師傅，因此劇中描繪小人物的生活樣貌，讓她感到很親切、特別有感觸。

(中時 )