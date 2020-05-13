駐日代表謝長廷13日在東京駐日代表處舉行的例行記者會上，被問及520之後的期許與去留問題時表示，人事問題我都不知道。他兩度強調，「這不是操之在我」。

謝長廷說，異動的都有被約談，我在這裡沒有被約談，也沒有訊息。有關前陣子返台與蔡總統見面的談話內容，謝長廷表示，「我回台灣都會和總統見面，我們的談話內容都不能對外」。

他強調，現在最重要的是疫情，台灣管理的非常好。各國都在觀望，想開放旅客人境仍有顧慮，國內也在研究決策，台灣已經1個月沒有確診，相對安全，但若大量開放境外旅客來台恐怕有問題。

至於520總統就職大典因疫情關係，沒有傳統的大型典禮，日本往年都會有代表參加，今年我們己向國會議員、地方政府解釋過，所以他們不會參加，但會以電報等其他式表達祝賀之意。

謝長廷說，我們最近的重點是WHO、WHA的問題，5月28日將舉行視訊會議。昨天（5月12日）日本外相（茂木敏充) 再次堅定表示，支持台灣以觀察員身分參加。日本各地方議會也都做出支持台灣的決議，還有輿論、社論等全是支持台灣。這次即使不成功，主要反對力量也會付出代價。

(中時電子報)