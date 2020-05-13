敦睦艦隊血清比對結果 下周公布 15:242020/05/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍39化兵群執行海軍磐石軍艦消毒作業(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前爆發軍艦群聚案，中央流行疫情指揮中心針對敦睦艦隊官兵進行2次抽血檢測，專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前所有實驗室大概都已經完成檢測，第二次的抽血結果比第一次更具有參考價值，更容易判斷，預計下周將對外公布。 (中時 ) #檢測 #抽血 #敦睦艦隊 #血清比對 也許您會感興趣 推薦閱讀 內閣局部改組 龔明鑫接掌國發會 呼聲高 04:102020/05/09 財經要聞 工研院研發呼吸器 拚明年中量產 04:102020/05/09 產業特刊 內閣小幅改組 下周四前總辭 04:102020/05/09 政治要聞 12星座運勢解析 5／11～5／17牡羊粗心處女被動 00:202020/05/10 運勢 興大王國禎教授 獲科技部傑出研究獎 04:102020/05/10 企業經營 口罩 快篩 呼吸器 奏響防疫3部曲 04:102020/05/10 生活新聞 15分鐘病毒現形！美批准新冠抗原快篩 11:572020/05/10 國際 兩會用車防疫 超高標檢查 04:102020/05/11 兩岸要聞 雙抗體檢測試劑 十分鐘驗出新冠肺炎 17:012020/05/11 生活 女收細胞簡訊猛喘又咳 非染新冠肺炎而是罕病 16:452020/05/11 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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