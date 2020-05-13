國內日前爆發軍艦群聚案，中央流行疫情指揮中心針對敦睦艦隊官兵進行2次抽血檢測，專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前所有實驗室大概都已經完成檢測，第二次的抽血結果比第一次更具有參考價值，更容易判斷，預計下周將對外公布。

(中時 )