市議員吳敏濟提案建請市府編列預算在大安媽祖文化園區興建雕像與砂雕美術館，促進大安及濱海觀光產業永續發展。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

大安媽祖文化園區已投入6億多元經費，只有基座沒有媽祖雕像，每年支付利息及電費形同鉅額浪費！市議員吳敏濟等13日提案建請市府編列預算在大安媽祖文化園區興建雕像與砂雕美術館，打造1座結合宗教文化與藝術休閒雙主題園區，促進大安及濱海觀光產業永續發展。

吳敏濟指出，大安媽祖文化園區若再投入2億多元僅興建媽祖雕像，單一主題很難持續吸引遊客，如彰化八卦山大佛、鐵砧山鄭成功雕像，觀光熱度早已冷卻，媽祖文化園區需記取前車之鑑，以免淪為蚊子館。

吳敏濟、陳廷秀及陳本添等人提案，建議使用大安媽祖文化園區基座內兩個樓層設置砂雕美術館，細部規畫報告2年多前已完成，只需3700多萬元即可開館。根據日本鳥取砂之美術館的成功經驗，以及台灣各地砂雕展備受歡迎的程度，成功應指日可待。

吳敏濟指出，觀光產業投資必須著眼於永續經營，媽祖文化與砂雕美術館兩相結合，具備厚實的永續發展基礎，配合宗教文化活動與校外教學的引入，大安及台中濱海觀光將躍升為全台獨一無二的熱門景點，機不可失。

觀光旅遊局長林筱淇說，大安媽祖文化園區，未來將採OT方式委外經營；未來如得標廠商願意投資砂雕美術館，將由廠商來投資興建經營，市府可節省公帑的支出。

(中時 )