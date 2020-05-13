卜蜂(1215)花蓮養雞場遭花蓮縣政府暫緩，發言人劉明哲在下午記者會時表示，在花蓮所有牧場的建置申請皆依循中央主管機關單位相關法規申請，花蓮投資案啟動後持續和當地民眾溝通，至今已經一年多，曾經試著開說明會，但民眾不讓公司開、並讓公司開不了，然後說卜蜂不溝通，不過，公司不會放棄將繼續溝通。

對於民眾三大主要問題水源區地帶、土石流地帶及工業化養雞等，下午記者會也進行完整說明，劉明哲強調，卜蜂預計在花蓮設置的牧場地點，各地段都沒有水源區地帶，也沒有土石流危險區域。他說，工業化養雞並不等於自動化養雞，卜蜂是以水簾式環境控制，並透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，隨時記錄雞舍內部數據，相較於傳統雞舍更易於控管。

卜蜂計劃將在花蓮設5個種雞場、1個蛋雞場，一個雞場約2.5萬羽；卜蜂指出，台灣人每年平均約食用315顆蛋，位居全球第三名，花蓮地區長期以來蛋品都由台灣西岸運送，為了讓花蓮消費者吃到更新鮮的蛋品，並就近提供當地市場所需，同時減少每年交通運輸3%碳排放目標，經審慎評估後，卜蜂集團決定於花蓮地區投入蛋品市場。

劉明哲指出，卜蜂於花蓮設場皆依循規定依法辦理，並獲得主管機關單位同意，卜蜂也完全了解民眾有知的權利，以及針對花蓮地區水源、空氣、土地與社區生活的干擾等疑慮，卜蜂承諾會積極傾聽輿論與民眾心聲。

(時報資訊)