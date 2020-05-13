《國際產業》Sony近一季營業利潤大跌57％ 15:232020/05/13 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Sony公布截至3月底最近一季度財報，營業利益大降57%。由於疫情帶來不確定性，Sony並無提出本年度的財測。 今年1~3月季度的營業利益為354.5億日圓，去年同期為827.3億日圓。而原先Refinitiv八位分析師的共同預測為737.7億日圓。 截至3月底全年營業利益來到8454.6億日圓，年減5.5%。 疫情帶來經濟不確定性依然存在，Sony表示，此次疫情影響將使公司全年的利潤減少682億日圓，其中，351億日圓將來自電子消費產品。 (時報資訊) #日圓 #Sony #營業利益 #利潤 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情 顛覆購屋決策 04:102020/05/09 財經焦點 日本的口罩經濟學 04:102020/05/10 專題周報 台灣大4月EPS0.35元 18:212020/05/11 財經 阻絕於境外 境內就可鬆綁 04:102020/05/12 生活新聞 台股衝破萬一 顧立雄解讀上樓梯 04:102020/05/12 政治要聞 聯強Q1毛利率、營業利益率和淨利率 創9年來新高 23:442020/05/12 財經 歐盟經濟嚴峻 04:102020/05/13 論壇廣場 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 大中華基金 近一月強彈 04:102020/05/13 投資理財 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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