Sony公布截至3月底最近一季度財報，營業利益大降57%。由於疫情帶來不確定性，Sony並無提出本年度的財測。

今年1~3月季度的營業利益為354.5億日圓，去年同期為827.3億日圓。而原先Refinitiv八位分析師的共同預測為737.7億日圓。

截至3月底全年營業利益來到8454.6億日圓，年減5.5%。

疫情帶來經濟不確定性依然存在，Sony表示，此次疫情影響將使公司全年的利潤減少682億日圓，其中，351億日圓將來自電子消費產品。

(時報資訊)