國民黨改革委員會「組織改革」小組上午會議再度爆發口角衝突，兼任中常委的桃園市議員黃敬平在會中全程直播，還怒摔椅子、飆粗話，嗆其他與會委員。對此，組改小組召集人呂學樟說，這代表國民黨絕非一言堂，不過黃敬平的態度稍微過火了。

兼任中常委的組改小組召集人呂學樟、副召集人童惠珍，結束上午組改會議後赴黨中央參加中常會，呂會前受訪表示，對於上午黃敬平爆發的爭議，他以正向的角度來看，這就代表國民黨絕不是一言堂，會尊重每個人的意見，也會納為選項之一。

呂學樟也肯定黃敬平期許國民黨改革的決心，但也指責黃的「態度稍微過火」，不過呂還是強調，這是好事，有爭議就表示改革是成功的，大家絕非為一己之私，而是期盼改革有亮點且有效果，助國民黨脫胎換骨。

呂學樟解釋，會議畢竟是合議制，一切尚在討論中，由於溝通機會不是很多，難免造成誤會。他說，目前有直選與間接選舉兩種版本，若最後能成功選出某一案最好，若無法就兩案併陳，在送到全體改委會討論，之後再提交中常會、全代會決定。

童惠珍表示，今天發生的插曲，都是希望國民黨的改革能更貼近民意，國民黨一定會融合各界意見，請社會多多包容。

(中時 )