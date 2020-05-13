身心健康是防疫的最大法寶，為鼓勵學童培養運動專長、促進身心健康，111教育發展協進會於暑假前來到基隆市，致贈基隆市德和、中和、尚仁、和平及八斗等5所國小、每校2萬元的桌球器材設備，13日上午前往基隆市中和國小舉行捐贈典禮，由協進會理事長、也是前教育部國民及學前教育署署長吳清山代表捐贈，並邀請基隆市政府教育處副處長陳淑貞見證。

陳淑貞表示，基隆多雨，室內桌球運動發展熱絡，受捐贈的5所學校於校內除有桌球社團之外，也有桌球校隊。學校鼓勵學生於課後積極參與桌球運動，除了強健體魄外，更透過練習桌球，培養孩子的專注能力。陳副處長也感謝吳理事長與協進會的愛心，讓一些弱勢的孩子能藉由桌球運動找出興趣、找回自信，也創造孩子多元的運動方式。

吳清山強調，111教育發展協進會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，一生一專長就是強調發展孩子運動或藝文的潛能，持續培養相關興趣與能力；值此防疫期間，更呼籲學生愛運動，提升免疫力和健康力。值得一提的是，基隆市教育處林祝里處長是吳理事長擔任國教署署長時、負責國中小學教育業務的得力助手，此次基隆市學校收到老長官的禮物，象徵教育愛的傳遞與延續，意義非凡。

活動最後由吳清山、陳淑貞與五所國小的學生代表以球會友，舉行精彩的友誼賽，並邀請桌球國手王李中癸先生擔任球評兼裁判，寓教於樂，現場氣氛歡樂又溫馨。

(中時 )