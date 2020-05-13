美股標普指數從3月低點以來，反彈近3成，多數人認為聯準會強力灑錢救市及刺激政策，抵銷了經濟風險，不過，避險基金經理Stanley Druckenmiller表示，股票的風險報酬比已經是此生見過最糟的狀況，市場已被高估，對我來說，大家期待的「V型復甦」只是幻想！

疫情爆發以來，聯準會迅速出手救市，也確實成功讓美股出現一波反彈，對此，CNBC報導，避險基金經理Stanley Druckenmiller指出，或許市場認為，就算天塌下來也有聯準會撐著，然而我們認為並非如此，增加市場流動性與刺激措施並沒有解決經濟問題，反而導致現在美國本益比過高。而且實際上，疫情對於經濟的影響，可能還會持續很長一段時間，並造成企業陷入破產危機。

Druckenmiller補充說明，股票的風險報酬比，已是我此生以來見過最糟的狀況，V型復甦對我來說可能只是幻想。同時，他也提到，大家已經對於抗疫藥物瑞德西韋過度反應，我不明白，為何有人只因為病毒藥就改變自己的行為判斷。

(中時電子報)