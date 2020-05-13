新店村回收站13日啟動，民眾可注意獅潭鄉文化會館外公告，於活動時間拿資收物累積點數換獎品。（巫靜婷攝）

新店村回收站13日啟動，民眾可注意獅潭鄉文化會館外公告，於活動時間拿資收物累積點數換獎品。（巫靜婷攝）

新店村回收站13日啟動，民眾大包小包拿分類好的資收物兌換家庭用品。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

新店村回收站13日啟動，民眾大包小包拿分類好的資收物兌換家庭用品。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

清潔隊收到資收物後，將委由資收大軍送至苗栗市回收商賣錢，款項作為鄉內社福經費。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉內沒有資源回收商，為鼓勵民眾落實垃圾分類提升資源回收率，公所清潔隊3年前發起「資收物集點換獎品」活動，在永興村、百壽村試辦獲熱烈回響，因應鄉民要求，今年再增設2處回收站，分別位於新店及豐林村，民眾可就近換家庭用品，資收款項也將納入公庫挹注偏鄉社福經費。

鼓勵全民做環保，獅潭鄉公所讓垃圾變黃金，3年前先在永興村設置第一個回收站，鼓勵民眾將分類好的資收物交給清潔隊，依據種類及公斤數積點，可用來免費換洗衣精、洗碗精、衛生紙、洗廁劑等家庭用品，受到村民熱烈響應，隔年再於百壽村設置第二個回收站。

因應其他村民殷切期盼再多設幾站，公所清潔隊今年決定增設2站，13日下午在獅潭鄉文化會館，舉辦新店村回收站快閃活動，隨即有民眾大包小包拿著分類過的資收物集點換獎品，笑得樂開懷，清潔隊長林淑美表示，預計豐林村回收站預計6月開站，盼提升鄉內資源回收率。

林淑美指出，獅潭鄉因沒有資源回收廠商，在回收率方面比較吃虧，目前回收率約37％，資收物換家用品能鼓勵鄉民落實垃圾分類，清潔隊定時回收後會交由公所資收大軍送到苗栗市的回收商賣錢，獲得的資收款項由會計每月登記，並納入公庫作為獅潭鄉的社福經費。

她表示，鄉民若拿得資收物不多，也能利用「點數存摺」的方式累計，盼達到資源回收「3高2低」原則，分別是提高回收意識、提高回收基金、提升資源回收率，以及減少垃圾、減少清潔隊工作負擔。

新店村長謝燃廷表示，村民得知新站開設很開心，以前雖然有回收站，但資源都屬於永興和百壽，新店成立回收站後，村民可就近兌換家用品很實用，新店村是政府機關所在地，人口比較多，對資收很重視，回收站設有委員及會計，賺來的錢將作為國中小學的獎助學金及弱勢救助。

(中時 )