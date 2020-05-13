大陸翻譯官張蕾。（鳳凰網）

大陸翻譯官張京。（鳳凰網）

大陸翻譯官姚夢瑤。（鳳凰網）

翻譯官是國際會議中不可或缺的角色，而這四位大陸外交部美女翻譯官張璐、張蕾、張京、姚夢瑤只要出現在會議上，總能成為眾人焦點。

張璐出生於1977年，從在英語方面就展現出了過人的天賦，而父母注意到她對英語的濃厚興趣後，也非常支持她學習英語。1996年，張璐順利地考入了外交學院。大學畢業後，獲得了外交部的工作。30歲左右的她便成為了總理翻譯。而且顏值很高，氣質中又不失為霸氣，是幹練性氣質女性的傑出代表。

更值得一提的是，張璐在古詩翻譯方面有著自己的門道。中國古詩短短幾個字便可以道出人生的大道理，用英文翻譯很容易失去了原本的韻味。但張璐有這個能力用英文展現出古詩的原意。

第二位翻譯官張蕾出生於1980年，她給人留下最深刻的印象便是在一次會議中，一位發言人提到「大家都很任性」。聽了這句話之後，在場的翻譯人員都為張蕾捏了一把汗，任性這個詞在英語中並沒有直接對應的翻譯，但張蕾很快便巧妙地用英文傳遞出了這個意思，獲得了在場所有人的掌聲。

第三位翻譯官張京的工作態度極其認真，工作中的她很少露出笑容，這也讓一部分朋友覺得張京是一個高冷女神。2003年，她以出色的成績直接被保送到了外交學院，在人才濟濟的大學中，張京仍然保持著出類拔萃的成績。幾乎第一次出現在公眾視野中，就以出眾的外表在網絡當中迅速走紅。

最後一位美女翻譯官姚夢瑤畢業於北京外國語大學，後來考入外交部。她作為翻譯界的「後輩」，工作能力卻一點不輸前輩。新聞發布會中，她的表現讓人覺得很驚嘆。姚夢瑤的長相非常的清純，與幹練的氣質相比，人們更容易被她所吸。

(中時 )