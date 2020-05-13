受制新冠疫情、環保稽查干擾，中華化 (1727) 、東鹼(1708)第一季營運受阻。其中，東鹼(1708)第一季因大陸春耕化肥報價攀揚，營收10.58億元，年增15.36％，但因整體市場需求趨緩，轉投資收益也受阻，稅後盈餘2808.4萬元，年衰退50.59％，EPS0.13元。

此外，中華化因大陸江蘇鹽城地區近年屢發生重大工安事件，大陸當地政府採嚴格執行環安政策，子公司蘇信實營運受到衝擊，加上新冠肺炎對產業影響，認列資產減損1.31億元（約人民幣3000萬元），第一季營收4.89億元，整體虧損1.24億元，每股稅後虧損1.12元。

中華化表示，未來為因應大陸產業變化，必須審慎評估江蘇信實之營運調整，相關營運計畫，最早於今年下半年，最遲於明年上半年提董事會討論。

東鹼硫酸鉀年產量達15萬噸，營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。今年前4月營收13.97億元，年增7.26％。

東鹼轉投資持股4成東典光電 （6588） 去年EPS 2.41元，將由興櫃轉上櫃，日前通過上櫃審議，預計7月初掛牌上櫃，現增發行價格暫定63元，增添東鹼投資、釋股利多題材。

東典光電受到新冠肺炎疫情影響，中國首季延後復工，南韓5G布建速度也減緩，第一季營收、營業利益下滑，EPS 0.36元，惟中國、南韓拉貨動能已從3月底、4月陸續恢復，4月營收2538萬元、年增11％，第二季起營運可望逐季推進。

(工商 )