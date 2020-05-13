台新金控法人說明會，該公司總統經理林維俊釋出海外布局好消息，他指出，台新銀行上海代表人辦事處已於4月20日獲上海銀監局核准設立，將可為銀行業務進軍大陸市場做好準備，且響應政府新南向政策，向金管會申請設立泰國辦事處，也在5月4日獲核准。

林維俊指出，台新銀行未來將結合上海辦事處、香港、新加坡、東京、布里斯本分行及申設中的越南隆安分行、馬來西亞納閩分行，共同提供亞洲地區客戶更優質的跨國國際金融服務，也將大幅提升銀行海外獲利占比。

針對第三季將有純網銀即將開業，台新銀行總經理尚瑞強強調，台新Richart數位銀行至今仍持續穩居市場領先地位，也樂見良性競爭。受到疫情推波影響，今年第一季與去年同期相比，Richart貸款人數及金額、外匯交易筆數、申購基金筆數均有約3倍成長，行動銀行的帳務交易量也成長58％，顯示民眾對數位金融服務的接受度又大幅提升。

肺炎紓困部分，尚瑞強則強調，該行積極配合政府辦理各項紓困方案，針對中小企業及微型企業提供「安心貸」營運周轉金紓困方案，並對民眾及醫護人員提供降息緩繳優惠及貸款手續費優惠或設定費減免等方案，積極協助企業與民眾減緩衝擊共度疫情影響，致力成為所有人的智慧好夥伴。

(工商 )