行政院政委龔明鑫今日宣布，勞工10萬元紓困貸款額度加碼一倍，再增加50萬個申貸名額，兩波共計100萬名勞工受惠。每人最高10萬元，貸款期限三年，利率1.845％，第一年利息由政府補貼，免任何手續費。貸款前六個月為寬限期，勞工不用繳本金。
勞動部13日在行政院紓困貸款平台提出討論後拍板。
為協助受新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部日前推出10萬元勞工紓困貸款，不綁申請人的勞保資格，有「工作事實」即可申貸，由34家金融機構承貸，釋出50萬個申貸名額。
截至12日下午5時為止，累計有54萬7,381人送件申請，而審核完畢後核准件數為18萬5,041件，累計撥款件數為6萬5,128件。以單日申請量來看，平均每天都有數萬件申貸案件量，11日單日申貸案達12萬9,742件，12日也有6萬3,842件。
據悉，勞動部研擬名額加碼方案是30萬個、40萬個、50萬個，最後決定加碼50萬個申貸名額。
(工商 )
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