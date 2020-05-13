酒店、舞廳何時才能正式復業？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）強調，日前宣布場所開放，也包含酒店和舞廳行業，「這是有條件地開放」，業者要遵守包括戴口罩、實名制等規範，地方主管機關也要負責監督工作。

陳時中強調，當初宣布酒店與舞廳停業，主要是因為擔心疫情在社區發展，在這樣緊張的情況下要求停業，所以在4月9日的時候，在共體時艱、配合防疫措施的前提下，指揮中心指示，酒店、舞廳在疫情期間停業，請各縣市政府務必配合，也請地方的經發、衛生、消防、警察等單位，確認業者是否有遵守相關規定，「這主要是提醒全國民眾，避免涉足密閉空間、易造成群聚感染的場所」。

陳時中指出，停業的不只酒店舞廳，強調復工必須基於兩大前提，包括個人可落實防疫新生活指引、業者及主管單位需要有管理能力。舉例來說，在場內各人潮聚集時須配戴口罩、入場實名制等，如果能遵守這樣的規範就可以有條件開放，而且在開放的同時，地方主管單位要負責監督工作，

他說，中央也尊重地方政府的權管，地方不論是要用緊縮一點的手段、或者直接按照指引來都可以，「地方政府若有疑問、覺得指引不夠清楚，或有個案需要進一步討論，也可以跟指揮中心聯絡」。

(工商 )