A股震盪走高 深成指收盤微漲0.54％ 15:382020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數今早開低，隨後震盪走高。午後，指數持續震盪拉升，三大指數悉數翻紅。市場氛圍持續回暖，賺錢效應較好。尾盤，指數持續回暖，創業板表現較為強勢。截至收盤，滬指收報2,898點，漲0.23％；深成指收報11,074點，漲0.54％；創業板指收報2,140點，漲0.78％。 從盤面上看，醫療器械、白酒、乳業居板塊漲幅榜前列，種植業、電競、REITs居板塊跌幅榜前列。 (工商 ) #收報 #A股 #震盪走高 #三大指數 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 《類股》小資族存股＋挪威央行青睞 金融類指登季線 10:172020/05/11 財經 人民幣微幅升值 中間價升19點 10:382020/05/11 財經 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 11:562020/05/11 社會 滬指近平收 站上2,900關口 15:502020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 人幣在岸價收跌72點 19:202020/05/11 財經 恒指開低逾1％ 下跌近400點 10:362020/05/12 財經 滬指收跌0.1％ 創業板V型反彈漲1％ 15:522020/05/12 財經 《美股掃瞄》憂心經濟重啟引爆新疫情 美股三大指數下挫 09:432020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。