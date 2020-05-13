A股三大指數今早開低，隨後震盪走高。午後，指數持續震盪拉升，三大指數悉數翻紅。市場氛圍持續回暖，賺錢效應較好。尾盤，指數持續回暖，創業板表現較為強勢。截至收盤，滬指收報2,898點，漲0.23％；深成指收報11,074點，漲0.54％；創業板指收報2,140點，漲0.78％。

從盤面上看，醫療器械、白酒、乳業居板塊漲幅榜前列，種植業、電競、REITs居板塊跌幅榜前列。

(工商 )

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