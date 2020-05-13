台新金控舉行第一季法人說明會，基於防疫考量，仍以網路線上舉行，該公司總經理林維俊表示，當季因新冠肺炎影響，投資部位未實現評價損失致獲利減少，累計稅後淨利26億元，年減41.9％，每股盈餘（EPS）0.20元，股東權益報酬率6.19％，每股淨值12.86元。

林維俊指出，隨金融市場逐步回溫，相關未實現評價損失4月已大幅回升，當月自結稅後盈餘16.52億元，前四月EPS增至0.34元。展望今年，受疫情影響，未來市場能見度不高，將謹慎因應穩健經營。

林維俊說明，第一季核心業務淨利息收入及淨手續費收入持續穩定成長，其中淨利息收入年成長10.8％，財富管理手續費年成長9.8％助力下，淨手續費年成長6.4％。子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長15.1％，總存款餘額年成長11.6％，外幣放款年成長22.0％。信用卡業務部份，有效卡數及特店家數持續成長，簽帳金額則維持穩定水準。

另一子公司台新證券業務表現，整體淨手續費收入年成長達65.2％，經紀業務市佔率持續創新高。林維俊強調，有關資本結構與授信資產品質，金控與銀行第一季資本適足率分別為117.6％及 13.9％，資本結構持續穩健。銀行逾放比及覆蓋率分別為0.20％及700.6％，授信資產品質維持良好。

(工商 )