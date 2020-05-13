Google 先前已經預告，將在美國東部時間 6 月 3 日發表 Android 11 beta(因為時差，台灣是 6 月 4 日)。外媒指出，或許正是因為這個公告日期，Google Pixel 4a 這款中階新手機的發表日期也因此延後，代表粉絲們得多等候一段時間才能見到 Pixel 4a 真面目。

德國 Caschys Blog 先前自運營商 Vodafone 內部文件中發現，Pixel 4a 將會在 5 月 22 日於歐洲地區上市。而如今據他們了解，Vodafone 內部已經將 Pixel 4a 的上市日期延後到 6 月 5 日。在此之前，Google 並沒有正式公布 Pixel 4a 會在何時發表，僅公布 Android 11 beta 會在 6 月 3 日推出。因此，Pixel 4a 外傳上市時間的延後，被推測可能跟 Android 11 beta 的發表時間點有關。

綜合網路消息，Pixel 4a 預計會採用 5.81 吋螢幕(解析度2340 x 1080)、搭配高通 Snapdragon 730 處理器、4GB RAM + 64GB ROM，電池 3080 mAh。前相機是 800 萬畫素、主相機則是 1200 萬畫素，可拍 4K 影片。搭配 USB Type-C 連接埠，機身背面有指紋辨識位置。並延續 Pixel 3a 系列的做法，保留了 3.5 mm 耳機孔。預計搭載 Android 10 系統，支援藍牙 5.0，並不支援 5G，僅支援 4G 網路。

先前知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)曾分享過 Pixel 4a 的預訂價格將會與 2019 年的 Pixel 3a 一樣從 399 美元起跳。而 Pixel 3a 在台上市的價格是 NT$14500，而這會不會就是 Pixel 4a 在台的上市價格，令人好奇。此前《ePrice》網站報導 Pixel 4a 今年在台上市時間點會比較晚，落在 7 月，是否預測神準值得觀察。

趕在 Pixel 4a 上市之前，Google Store 線上商店在台灣也針對 Pixel 3a 提供了限期(5月21日晚上 11 點 59 分截止)降價 NT$3500(僅NT$11000)的優惠方案。對於購買手機有嚴格預算的消費者來說可以多加參考，因為這很可能是 Pixel 3a 最後一波降價的機會。

(科技)