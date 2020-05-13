外島金門的網路購物消費人口多，「假網拍」躍居詐騙案件之首，約占總數的26％，受害人又以年輕人居多。縣警局提醒鄉親多加留意，以免吃虧上當。

縣刑大統計分析，今年迄4月30日，共發生13件「假網拍」詐騙案件，詐騙方式不斷翻新，讓民眾防不勝防，包括最早的「加LINE私下交易享優惠」，誘騙買家選擇私下交易，好買到更低價商品，但匯款後卻遭「已讀不回」或封鎖，後來又有「臉書一頁式廣告」以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等吸引消費大眾，實際收到的卻是假貨、瑕疵品，讓買家氣到不行。

警方舉例說明，日前劉姓30歲男子於網路Carousell（旋轉）拍賣網站購買時下最夯的「遊戲機switch主機」，賣家以「減免拍賣網站手續費」為由，私下利用LINE與他聯繫，劉男不疑有他，馬上匯款新台幣1萬2100元至對方指定帳戶，事後LINE聯繫均遭「不讀不回」，也未收到購買的遊戲機switch主機，才驚覺被騙。

警方提醒網路購物便捷，但也要注意以下事項：（1）慎選優良有信用的網路商家，透過面交方式或選擇提供第3方支付之網購平臺如蝦皮購物、奇摩拍賣、PChome，以保障雙方權益和減少消費糾紛。（2）切勿透過LINE、FACEBOOK等與賣家私下聯繫交易，以免受騙。

(中時 )