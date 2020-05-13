鎮瀾宮董事長顏清標驚傳肝腫瘤換肝，義大醫院消化內視鏡科主任王文倫表示，肝癌換肝只適用癌細胞未轉移的患者，因此推斷顏清標的肝癌還在初期，事實上肝癌初期患者換肝是最佳治療方式，因為肝癌患者常合併肝硬化，癌細胞很容易在硬化處再復發，只是台灣卡在捐肝來源少，因此較少使用換肝的治療方式。

王文倫說，用換肝治療肝癌有兩大條件，一是只限一、二期的初期患者，一旦有血管或遠端轉移，就算換肝療效也不佳，二是要找得到肝臟的捐贈者，在歐美換肝已列入肝癌一、二期患者的治療指引，但在台灣因肝臟來源太少，因此少見用換肝來治療肝癌。

王文倫表示，在臨床上，肝癌初期多使用外科切除或電燒方式，若腫瘤較多顆，則會用血管栓塞治療，不過也不是所有初期患者都可以使用切除或電燒，因為手術還要看肝臟血流的分布，若切除範圍太大，將會影響術後肝臟的排毒功能，進而導致肝衰竭，或是肝臟左、右葉各長一顆，即使腫瘤不大、顆數也不多，但因為左、右葉都得切除，這時用外科手術的方式就不可行。

王文倫指出，排除費用高、取得肝臟不易及終身得吃抗排斥藥物的缺點外，肝癌初期患者用換肝方式治療算是最佳方案，因為患者常合併有肝硬化，即使手術切除了，癌細胞也常會在硬化處再長出來，換肝是一勞永逸的做法。

(中時電子報)