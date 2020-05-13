內閣明將總辭，行政院下午舉行紓困振興方案「融資協助方案突破5000億元」記者會，政務委員龔明鑫表示，這是總辭前最後一次紓困振興記者會，目前紓困貸款已達5483億，共紓困26萬戶。

龔明鑫指出，總辭在即紓困貸款超過5000億元，截至12日為止現金發放已達488億元，共紓困252萬人；而產業薪資補助也發放了393億元，紓困137萬人。

財政部長蘇建榮表示，截至12日為止，公股行庫配合紓困貸款已核准3797億元。公股行庫配合央行2000億轉融通貸款，目前也核准130億元。

(中時 )