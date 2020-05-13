批踢踢表特版有一個「神一下」的許願模式，幫網友完成「看到美女卻不認識」的內心渴望，本文有異曲同工之妙，如果你曾為「小倩」王祖賢暈車、被邱淑貞撩到，那你一定要知道汪玲，她被公認為第一美女，甚至美過閨密林青霞，這種傳說，必須了解一下！

‧國聯五鳳之首 一出道就是瓊瑤女一

汪玲從出生就註定是漂亮的。她出身江蘇，該地除了以「魚米之鄉」聞名外，盛產美女也是眾所周知，而汪玲的誕生，讓程度又上了一個檔次，汪玲不但皮膚白皙、身形纖細不失婀娜，上天還給她一張精緻的臉蛋，瓜子臉上鑲著柳眉杏眼，櫻桃小嘴不點而朱，堪稱古典美人的完美重現，若畫中走出來的仙女。

江玲5歲時隨父母搬到香港生活，學生時期加入實驗劇團的她，19歲被名導李翰祥相中，簽約國聯並被帶到台灣發展，眾人很快發現國聯裡美女如雲，於是汪玲得到人生第一個封號，跟李登惠、江青、鈕方雨、甄珍並稱為「國聯五鳳」，她則是公認的五鳳之首，即便是在俊男美女如雲的娛樂圈發展，汪玲當年仍特別出挑，是數一數二受到觀眾矚目的女星，是當代公認的女神級人物。

而汪玲作為公司的王牌，老闆李翰祥寧可花時間精挑作品，也不讓她隨便接戲，汪玲正式出道後直接升到頂階，第一個角色就是瓊瑤作品《菟絲花》的女一，該劇本擁有一切時下觀眾愛看的情節，愛情結合親情加上禁忌的三角戀還帶了懸疑，作品相當成功，其中就算是客串的演員，都因戲而提高了知名度，然弔詭的是，汪玲竟是唯一沒因此戲而紅的演員。

當年汪玲是「國聯五鳳」之一，且公認為五鳳之首。(中時資料照片)

‧女神模樣太完美 耽誤演技？

影評焦雄屏曾分析過汪玲沒因戲而紅一事，簡而言之就是汪玲的美麗力量實在太「標準完美」，變化度較小，詮釋起戲劇張力強的作品，較難得心應手，是比較遺憾的事情。隔年國聯五鳳全都投入瓊瑤經典劇《幾度夕陽紅》，女一江青拿了該年度金馬獎影后，女配角甄珍也因此暴紅，然被安排演女二的汪玲，卻仍舊是沒搭上風潮。

事實上，汪玲演過不少夯作，如《辛十四娘》、《遠山含笑》、《恨你入骨》等，觀眾難忘她的極品美貌，可謂一面倒公認，但卻鮮少記得她所塑造詮釋的角色，而俗話說「上帝給你關上一道門，必為你開另一扇窗」，汪玲在演藝圈表現雖然平淡，但感情上卻是豐收。

演藝成績平平的汪玲，人生開了另扇窗，早早嫁人當貴婦。(中時資料照片)

‧不當明星沒差 汪玲早婚收割幸福

她在名氣還很盛時，年紀輕輕就選擇收山嫁人，成了香港銀行家夫人，婚後生了2子，幸福過著貴婦生活，雖不再涉足影壇，但偶爾會跟圈內閨密林青霞、甄珍相聚甚至結伴出席活動，也因為銀行家太太的身分，多年來學會金融操作，閒暇時玩玩投資，生活甚至愜意，雖然不當女神，但這樣的人生，何嘗不是女孩們所嚮往的呢？

(中時電子報)