2020台南博物館節啟動，推出創意小禮。（曹婷婷攝）

2020台南博物館節啟動，推出創意小禮。（曹婷婷攝）

在家也能逛博物館！台南博物館節今年因應疫情，兼顧防疫與彰顯博物館能量，文化局特別整合市內博物館與地方文化館，5、6月推出4大主題活動，包含6檔線上特別企畫「博物館ONLINE！」、2場「博物館逛大街」、5檔「館校合作特展」、5條推薦「博物館主題路線」等，民眾只要在5月16及17日前往前述5條路線15處館舍，每館入館前50名可獲博物館節限量創意口罩套等禮物。

邁入第4年的台南博物館節，秉持「整個城市就是一座大型博物館」理念，透過系列活動，鼓勵民眾認識台南市博物館與地方文化館，推廣館舍獨家特色，擴大參與者視野，也豐富博物館形象。

今年全新推出「博物館ONLINE！」6檔線上特別企畫，包含特色館藏介紹──精選本市超過30件特色館藏線上介紹；插畫家專文推薦──邀請知名圖文插畫家A-RAY專文推薦台南博物館；抽獎互動遊戲──藉由簡單的互動小遊戲，讓民眾認識博物館故事，還可參加抽獎；博物館開箱小短片──以直播及街訪製作博物館開箱小短片，滿足大家對博物館日常運作好奇心；主題路線大PK──挑選館舍特色照片，倆倆一組，臉書限時票選PK民眾「最想去」地方；館舍推薦‧你安心──超過30檔館舍推薦展覽與活動，邀民眾安心逛博物館。

近期在歌手光良新歌MV中演出的氣質女星范宸菲也共襄盛舉為台南博物館節宣傳，帶領大家看見台南博物館多元面貌。

台南市長黃偉哲表示，來台南最有氣質的旅遊就是參觀博物館，早前因疫情影響，民眾自律減少出遊，文化局特別彈性調整活動內容，以網路平台、多元互動方式邀請大家認識眾多館舍；如今疫情趨緩，市府也逐步釋出旅遊亮點規畫，邀請全國民眾在妥善防疫措施下，來台南放風。

文化局特別彙整5條有趣的博物館路線，包含「船」、「老建築」、「糖鹽產業」、「天文地理」以及「網美祕境」等不同主題路線，歡迎大家用有別以往的套裝行程方式體驗台南博物館的豐富多元。

此外，延續歷年主動出擊、走出圍牆的行動博物館攤車，今年將進階成為「2.0升級版」！2場「博物館逛大街」共22館再度攜手出擊，6月13、14日在南紡購物中心、7月11日在新營文化中心登場。

另，由大專校院與館舍攜手推出、評價逐年提高的「館校合作特展」今年推出5檔，包含崑山科技大學分別在1661臺灣船園區推出〈小小水手出航囉！〉、王育德紀念館推出〈阿爸！阿母！我欲學臺語！〉以及大地化石礦石博物館〈奇礦星球〉；成功大學在臺灣史前文化博物館南科考古館推出〈非常日常〉；樹德科技大學則與臺南．家具產業博物館合作策畫〈2020臺灣家具原創展（Ⅱ）〉。

文化局指出，近幾年辦理地方文化館展覽徵件計畫，廣邀大專校院進入地方文化館，結合學校的專業技能與多元創意，臺南的博物館也逐漸成為學生學以致用、發揮專長的平臺，更為館舍展示的主題及手法注入許多創新活力。

(中時 )