國內新冠肺炎疫情趨緩，已連續31天沒有出現本土病例，交通部長林佳龍今在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，搭乘雙鐵還是要戴口罩，但自由座可能提早開放，配對位置也可以比較放寬。被問到雙鐵是否能解禁飲食，指揮官陳時中說，會慎重考慮。

陳時中指出，雙鐵上可否飲食是可以考慮的，他也看到醫師李秉穎在電視分享心情，高鐵上長時間不能吃東西很痛苦，疫情指揮中心會慎重考慮解禁。

(中時 )