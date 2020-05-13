雙鐵飲食解禁？陳時中：會慎重考慮 15:382020/05/13 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心表示，會慎重考慮解禁高鐵與台鐵內飲食。（高鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情趨緩，已連續31天沒有出現本土病例，交通部長林佳龍今在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，搭乘雙鐵還是要戴口罩，但自由座可能提早開放，配對位置也可以比較放寬。被問到雙鐵是否能解禁飲食，指揮官陳時中說，會慎重考慮。 陳時中指出，雙鐵上可否飲食是可以考慮的，他也看到醫師李秉穎在電視分享心情，高鐵上長時間不能吃東西很痛苦，疫情指揮中心會慎重考慮解禁。 (中時 ) #指揮 #疫情 #重考 #飲食 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情 顛覆購屋決策 04:102020/05/09 財經焦點 啟動振興？政院發言人：距離鼓勵民眾出來消費還有落差 12:452020/05/09 政治 日本的口罩經濟學 04:102020/05/10 專題周報 阻絕於境外 境內就可鬆綁 04:102020/05/12 生活新聞 台股衝破萬一 顧立雄解讀上樓梯 04:102020/05/12 政治要聞 歐盟經濟嚴峻 04:102020/05/13 論壇廣場 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 大中華基金 近一月強彈 04:102020/05/13 投資理財 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 防疫旅遊何時推 林佳龍：最快5月底 15:362020/05/13 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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