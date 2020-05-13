鎮瀾宮董事長顏清標驚傳罹患肝腫瘤，由二兒子顏仁賢捐肝，目前正在高雄長庚接受換肝手術。由於肝癌早期沒有症狀，患者被告知罹肝癌時都非常震驚。對此，肝病防治學術基金會指出，隨著肝腫瘤的大小、位置，還是有一些症狀能看出來，早點發現肝癌。

●上腹部脹痛

據肝病防治學術基金會的《保肝衛教手冊》指出，肝臟沒有痛覺神經，但肝臟表面的包膜上有，如果肝癌剛好長在表面，即使體積很小，一旦頂到就可能覺得上腹脹痛。

●疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕

當腫瘤快速生長，身體會疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等症狀，多半已是肝癌晚期。

●黃疸

若肝癌長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管，導致肝內膽管擴張、出現黃疸。也可能是肝腫瘤太大，導致肝臟組織被肝癌組織取代，也會產生黃疸。

●下肢水腫、腹水、吐血

如果肝癌長在門脈、靜脈附近，很容易跑進血管內，造成下肢水腫、腹水，腹脹或食道靜脈瘤破裂出血，輕者可能會黑便、血便，重者大量吐血。

●急性腹痛

肝腫瘤如果破裂出血，會突然腹部劇痛、休克昏厥。

此外，肝癌也有可能轉移，若轉移到股骨，會引起疼痛；轉移至腦部會頭痛、噁心、意識昏迷；轉移至肺部會咳嗽、咳血等。轉移多半出現在肝癌晚期。

(中時電子報)