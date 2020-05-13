（燦坤筆電舊換新方案，以搭載Intel處理器的筆電，最高可折1.4萬元。圖／燦坤提供）

廢棄筆電該怎麼處理？燦坤致力透過3C產品回收再利用降低環境污染及原物料消耗，於5月14日(四)至7月7日(二)推出長達近2個月的「筆電舊換新」方案，以業界最高的優惠為環境永續盡心力。凡以搭載Intel處理器的筆電，舊換新最高可折14,000元！

此外，燦坤也體恤莘莘學子及教職員忙於應戰各級考試的辛苦與壓力，透過最暖心的教育方案與服務為大家加油。只要至燦坤全省門市，持有效學生證或教職員證件，不僅再折2,000元，更可現場鑑價立即帶新機。

燦坤3C商品事業部總經理李經緯表示，燦坤藉由筆電舊換新方案為資源永續盡心力，且同步觀察到透過筆電學習、工作的高頻率族群—學生、教職員即將應戰年中的大考季，包含國中教育會考、大學指定科目考試等。希望透過硬體的強化讓學習及工作無往不利，同時也提供上百款筆電滿足每一位消費者需求。

因應疫情民眾宅在家時間提高，透過筆電工作、學習的需求大增，進而使高效能類型、輕薄型筆電熱銷，業績皆有雙位數成長。燦坤觀察到民眾的需求，在此次「筆電舊換新」方案特別加碼推出全館筆電刷卡購買8期0利率優惠，讓民眾以更優惠的價格購入高品質的商品。

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