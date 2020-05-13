大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天傳出在高雄長庚醫院進行「活體換肝手術」，據傳是因為罹患肝腫瘤，經過家族血型、條件等匹配後，選擇顏清標二兒子擔任捐贈者，由高雄長庚名譽院長、同時也是國內肝臟權威陳肇隆醫師執刀。

陳肇隆醫師擁有「換肝之父」的美譽，35年以來已經突破1800例肝臟移植手術，2019年更獲得國際肝臟移植醫學會頒發「終身成就獎」。陳肇隆日前受訪時曾表示，活體換肝手術最困難的地方就是肝臟本身，因為肝臟就像是一個血管叢，非常容易出血，所以手術必須非常小心，如果風險高，換肝手術甚至可能要花10小時以上的時間。

顏清標的病況目前尚未確認，但假若是肝腫瘤，非常可能是因為B肝、C肝所導致，而肝癌病患的復發率高達60%，目前大多依賴甲型胎兒蛋白檢測來判斷是否復發，據傳顏清標正是經此檢驗才知道復發，若想進行換肝手術，必須符合腫瘤小於6.5公分、腫瘤數少於3顆以下等條件。

而活體換肝手術是目前亞洲台、港、日、韓最為盛行的肝臟移植方法，主要原因是亞洲地區的風俗習慣不鼓勵器官捐贈，以致器官來源缺乏。有鑑於此，陳肇隆醫師憑著多年全肝移植、肝臟切除手術及動物實驗的經驗，於1994年成功完成國內首例之活體肝臟移植手術，現在也正在為顏清標父子操刀，根據資料顯示，活體換肝術後的總體一年存活率為97.3%、五年存活率為95.4%，五年復發率也可降至8~12%，是目前全世界最佳的活體肝臟移植成果。

(中時電子報)