台鐵花蓮站推出的在地便當，是老饕最愛。（王志偉攝）

台鐵限定「花東特蔬便當」加入在地菜色元素。（王志偉攝）

「台鐵夢工場」資深銷售員成程小姐介紹「花東特蔬便當」主菜色排骨、鹹豬肉兩款最受歡迎。（王志偉攝）

花蓮站每天有上萬人次進出，但疫情後銳減，站區仍實施紅外線體溫檢測儀，不能馬乎。（王志偉攝）

台鐵「花東特蔬便當」加入花蓮在地元素，紫心地瓜、鬼頭刀等菜色很受歡迎，不過，疫情延燒，車上不能飲食，花蓮車站原本每天約賣800到1000個便當，到現在只剩200個，損失不貲，不過乘客多表示配合疫情規定，希望疫情快散。

交通部4月1日起車站全面量體溫、戴口罩，中央流行疫情指揮中心防疫社交距離指引發布，台鐵局隨即宣布暫停車上便當販售，勸導車上勿飲食，花蓮火車站衝擊明顯，再加上蘇花改通車，旅客人次從每天進出站達上萬人次，連假甚至衝上3萬人次，現在每天少了約3、4千人次。

花蓮車站「台鐵夢工場」販售便當屬於餐旅部經營，資深銷售員程小姐說，暑假期間，每天銷售便當到1000個，平均每天有800個，排骨、雞腿、素食、鹹豬肉等不同類每一售價80與100元，銷售量算不錯，但因疫情並規範便當不能帶上車，如今便當每天只剩約200個。

她說，台鐵花蓮便當是許多老饕最愛，菜色加入在地元素，紫心地瓜、鬼頭刀還有來自花蓮栽種的白米香Q，吸引往來旅客。

花蓮運務段段長吳金添表示，旅遊旅客明顯減少，台鐵便當銷售整體掉了近7成，站區商店街也反映生意較差，希望疫情早日結束，恢復正常生活。不過，疫情雖趨緩，但搭車全程戴口罩、入站經過紅外線體溫測量等防疫措施，一樣都不能少。旅客也都能配合防疫規範，畢竟疫情仍不能鬆懈。

(中時 )