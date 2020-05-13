歐美經濟活動將陸續重啟，市場憂鬆綁限制恐引發第二波新冠疫情，加上中美關係日益緊張，美股四大指數周二全數開高走低收黑，連二天收低、吐回近來漲幅。台股周三亦受到賣壓，開跌18.46點至10861.01點，一度下挫至10828.93點，不過，隨著蘋概三雄領軍的電子股由黑翻紅，加上防疫生技股續湧人氣，金融股亦相挺，上午十點成功翻紅，午後更重新站穩10900關、5日線，終場收在當日最高點，收漲58.8點或0.54%，報10938.27點，成交金額1613.29億元。今日外資(不含外資自營商)賣超47.5993億元，投信買超8.4374億元，自營商買超4.7965億元，三大法人賣超34.36億元。

MSCI半年調，帶動個股的股價表現，全球標準指數的台股成分股增一刪一，新增矽力-KY(6415)收漲1.92%，遭刪除的潤泰全(2915)尾盤翻紅收漲0.15%；全球小型指數的台股成分股則新增13檔、刪除3檔，13檔新增包括泰山(1218)漲2.46%、金像電(2368)漲多回檔收跌2.61%、潤泰全、嘉晶(3016)漲停登波段新高價、華擎(3515)漲幅收斂收持平、世芯-KY(3661)漲0.55%、合一開盤不到半小時即闖漲停、茂林-KY(4935)收持平、宜鼎收漲5.83%、敦南(5305)漲0.49%、凌華(6166)持平、帆宣(6196)漲2.37%、和潤企業(6592)漲0.75%，普遍力挺多方；而遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括英利-KY(2239)收跌2%、矽力-KY及恒耀翻紅收漲0.44%。富邦媒(8454)未如預期獲納MSCI成分股，失望賣壓湧現，終場收跌8.01%、失守500元關卡，將百貨股王拱手讓給寶雅，寶雅獲外資升評，股價漲聲響起，終場收漲3%，奪回寶座。權值股方面，蘋概三雄的台積電(2330)預計第1季每股配發2.5元現金股利，符合市場預期，開低後迎買盤湧入，十點左右蓄勢翻紅，終場收漲0.68%至297元，直拚重返300元關卡；股王大立光(3008)同樣開低走高，收漲2.07%至4195元；鴻海去年度每股擬配息4.2元，殖息率達5.43%，吸引市場買盤湧入，收漲1.94%至78.8元；三王同時收在當日最高點，帶動整體電子類股翻揚，是推升指數一大動能，連宇(2482)、怡利電(2497)、銘異(3060)、華冠(8101)漲停，聯發科(2454)收漲3.19%、華碩(2357)收漲0.25%、瑞昱(2379)漲3.07%、揚智(3041)漲5.25%。類股方面，防疫股重獲買方擁抱，合一獲MSCI題材衝上漲停，同集團的中天亦飆至漲停，而中研院新冠抗原快篩授權，泰博搶到第一，股價也跳空鎖漲停241元；高端疫苗、中化生(1762)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)同步收上漲停，雃博(4106)、神隆(1789)、台耀(4746)等生醫股亦紅吱吱，成為盤面上的焦點人氣族群，類指收漲1.61%名列上市漲幅第一。第二是由Q1三率三升的聯強(2347)領軍的電子通路股，以1.44%漲幅拿下。其它電子、油電燃氣、食品、半導體、光電、電子、化工、鋼鐵等類股漲幅均優於大盤，汽車、百貨、造紙、玻陶、水泥、塑膠、營建則黯淡收黑。歐美可望逐步解封，同致、麗清(3346)、錩新(2415)等車電概念股股價續上攻。板卡Q2淡季不淡，技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)等皆來電上揚。Mini LED萬眾矚目，錸德(2349)、同泰(3321)、錸寶(8104)均大步跨入漲停，友達(2409)、億光(2393)、晶電(2448)也發紅光。財報利多股，眾達-KY(4977)、宜鼎、英業達(2356)、馬光-KY、大學光等力挺多方上漲；財報落漆股，裕日車(2227)、興富發(2542)、台泥(1101)、江興鍛、研揚(6579)、凌巨(8105)、頎邦(6147)等股價則略為失色。

外資連2賣超298.53億元，5月以來已賣超875.93億元，今年以來賣超5985.95億元。5日RSI為62.71，10日RSI為63.22。9日K值為74.14，9日D值為75.65。20日乖離率為2.65。5月15日前將公布首季財報，也將迎接法說會談展望，以及6月的股東大會，主計總處將於29日公布最新的經濟成長率預測，各界預估將再下修今年國內經濟成長率，主計長朱澤民、國發會主委陳美伶、經濟部部長沈榮津今同聲表示，對於今年經濟成長「保一」有信心。台灣防疫有成效，可望逐步解封迎經濟活動，然分析師王兆立表示，台股依然呈現上有壓力、下有支撐的格局，預期短期指數將橫向整理，以個股表現為主。投顧法人也表示，本波加權指數自低點反彈已上漲近三成，目前上檔半年線與年線上壓力漸增；後續美中貿易爭議可能再起，以及大陸兩會前，市場將觀望兩岸關係發展，恐影響市場追高意願，預期盤勢震盪加劇。

(時報資訊)