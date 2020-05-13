全球最大貨櫃船公司快桅（A.P. Moller-Maersk）周三公布第一季營收持穩後，警告受新冠肺炎全球大流行影響，全球貨櫃量將大幅減少。

執行長Soren Skou發布聲明表示，因全球需求持續受到嚴重影響，我們預期第二季各行各業貨櫃量都將減少，跌幅可能高達20%～25%。

該公司將今年全球貨櫃需求預測，從先前預估的成長1%～3%下修為陷入萎縮。

為了因應貿易放緩，並維持運費穩定，快桅表示今年第一季取消了超過90個船班，相當於總運量的3.5%。該公司預估第二季將再取消約140個船班。

快桅公布第一季營收為95.7億美元，大致符合分析師預測均值95.9億美元。首季息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）年增23%，為15.2億美元，略高於公司3月提出的預測。快桅在3月宣布，基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，將暫停提供全年財測。

(時報資訊)