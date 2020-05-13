期交所將在6月8日上市臺灣永續期貨(E4F)及臺灣生技期貨(BTF)，提供市場更多特色商品，滿足各類交易人需求。臺灣永續期貨及臺灣生技期貨契約乘數分別為每點新台幣100元及50元，依5月12日指數收盤水準5363.74點、4181.49點換算，契約規模分別為50及20餘萬元，交易門檻相對低，對永續投資及生技類股有興趣的交易人可多加利用。

臺灣永續指數為國內首檔完整結合E(環境)、S(社會)、G(治理)與財務指標(ROE)篩選投資型ESG指數，由臺灣指數公司與富時羅素共同編製，表彰臺灣符合ESG標準之上市公司績效，具國際公信力及一定波動度，且現貨市場亦有具一定規模之ETF及共同基金。

臺灣永續期貨推出，可提供現貨市場永續投資交易人避險及交易管道，亦可吸引追求永續投資之國際機構投資人，包括ETF等相關業者參與臺灣市場，進而擴大期貨市場深度及廣度。

臺灣生技期貨標的臺灣生技指數，由臺灣指數公司編製，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰臺灣證券市場整體生技醫療產業股價表現，與目前期交所股價指數期貨商品具一定區隔性。

生技醫療產業具有投資金額大、回收期間長、不確定性高等特性，推出臺灣生技期貨除可針對生技產業系統性風險，提供避險工具外，亦可提供交易人新交易選擇。

(時報資訊)