銀行轉帳出問題引資安疑慮，立法院財政委員會今（13）日視察財金資訊公司，立委賴士葆針對台灣電子支付與數位貨幣發展進行詢問，央行總裁楊金龍則指出，央行數位貨幣有持續在發展試驗，但仍未有具體時間表。大陸、瑞典等國家發展數位貨幣有他們的背景、理由，與台灣的情況不一樣。台灣電子支付、卡片支付都很方便，現金佔GDP的比重也沒有下降，央行在數位貨幣的試驗也是一直往前的，與其他國家央行進度差不多。

楊金龍也在報告中指出，台灣印鈔票、運輸成本沒那麼高，因此相對必要性沒有那麼強；不過因為是世界潮流，央行有在財金公司之下成立一個研究小組，專門研究數位貨幣，但沒有提供時間表，只表示「隨時在準備」。中央銀行的數位貨幣還是在實驗當中，目前為止沒有預計什麼時候要推出。

此外，針對台灣是否可能步入負利率？楊金龍指出，負利率對銀行體系會造成一定衝擊，對於存款人來說也是不利，因此央行與美國聯準會態度相同，重申不會步入負利率。台灣是以銀行體系為主，因此如果負利率，會衝擊到銀行的利潤，接著危及到銀行經營；加上中央銀行貨幣政策傳遞機制是靠銀行體系，一旦銀行體系經營受到影響，央行貨幣政策傳遞的機制也會受到影響，這都是央行要考量的。

(時報資訊)