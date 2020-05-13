台新金(2887)今舉行線上法說會，針對今年第三季將有純網銀開業，台新金(2887)旗下台新銀行總經理尚瑞強今表示，台新Richart數位銀行至今仍持續穩居市場領先地位，也樂見良性競爭。受到疫情帶動宅經濟影響，與去年第一季相較，Richart貸款人數及金額、外匯交易筆數、申購基金筆數均有約3倍成長，行動銀行的帳務交易量也成長58%，顯示出民眾對於數位金融服務的接受度又大幅提升。

台新金總經理林維俊表示當季因受新冠肺炎影響，第一季投資部位之未實現評價損失致獲利減少，累計稅後淨利為26億元，年減41.9%，每股盈餘為0.20元，股東權益報酬率6.19%，每股淨值則為12.86元。隨著金融市場逐步回溫，相關未實現評價損失已於4月大幅回升，4月自結稅後盈餘達16.52億元，每股盈餘已增加至0.34元。展望今年，受疫情影響，未來市場能見度不高，將謹慎因應穩健經營。第一季財管淨手續費收入23億元，季增26.6%，年增9.8%。

受惠於中央抗疫積極作為，台灣新冠肺炎疫情已逐漸趨於緩和，為了嚴謹防疫以避免群聚，台新金控2020年第一季法人說明會今(13)日維持以網路會議方式線上舉行，由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

林維俊於會中指出，台新金控第一季核心業務淨利息收入及淨手續費收入持續穩定成長，其中，淨利息收入年成長10.8%，而在財富管理手續費年成長9.8%的助力下，淨手續費年成長6.4%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長15.1%，總存款餘額年成長11.6%，外幣放款年成長22.0%。在信用卡相關業務方面，有效卡數及特店家數持續成長，簽帳金額則維持穩定水準。在子公司台新證券業務表現而言，整體淨手續費收入年成長達65.2%，經紀業務市佔率持續創新高。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第一季之資本適足率分別為117.6%及 13.9%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.20%及700.6%，授信資產品質維持良好。

今日的法說會上林維俊分享海外布局方面好消息，核心子公司台新銀行上海代表人辦事處已於4月20日獲上海銀監局核准設立，將可為銀行業務進軍大陸市場做好準備；台新銀行為響應政府新南向政策、完善東南亞市場佈局向金管會申請設立泰國辦事處亦於本月4日獲得核准，未來將結合上海辦事處、香港、新加坡、東京、布里斯本分行以及申設中的越南隆安分行、馬來西亞納閩分行，共同提供亞洲地區客戶更優質的跨國國際金融服務，大幅提升銀行 海外獲利占比。

(時報資訊)