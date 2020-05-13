蔡英文總統今天上節目為農產品宣傳，主持人唐綺陽當場現打一杯綠拿鐵要給總統試喝，還笑問小英「要拿銀針試試嗎？」小英當場也妙回：「沒關係，妳的水果已經被檢查過了」，笑翻全場。不過唐綺陽並未說錯，不過只對了一半。其實在過去兩蔣甚至陳水扁時代，隨扈都被目擊在總統外出用餐前，使用銀針檢驗是否有毒，但現在國安局已經不在使用這種古法，而是利用一款漢翔公司生產的「試毒箱」進行快速檢測是否有毒物存在。

據了解，國安局配備的「試毒箱」一套行情約至少5萬元起跳，內部配備各種驗毒配備，不管是瘦肉精、黃麴毒素、氰化物、重金屬、甲醛、農藥等，通通都可以在3分鐘內驗出來。只要總統有機會外食，國安局隨扈就會隨身攜帶這款試毒箱，做嚴密的檢驗把關。

國安人士也透露，過去兩蔣時代，隨扈也常會用白老鼠或金絲雀等小動物來驗毒，甚至使用古法銀針來測試是否有毒物反應。包括兩蔣、李登輝及陳水扁時代擔任總統時代，都還會古法試毒。

因此小英總統上午為了宣傳台灣蔬果有多新鮮而親自現身節目，當唐綺陽特別在節目現場現打綠拿鐵給小英品嚐時，順口調侃問了一句，「一切都是在我們的眼前製作的，要拿銀針去試試看嗎？總統府有這個習慣嗎？」想不到小英也不慌不忙地回「沒關係，妳的水果已經被檢查過了」，幽默回應讓現場所有人笑翻。

(中時電子報)