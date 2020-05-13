台南市議會定期會13日進行財政稅務局工作報告，議員呂維胤痛批台南房價漲幅六都第一，主因就在有太多外地投資客到台南炒房，要求市府設法利用稅制或政策，嚇阻外地炒房客，讓房價市場回歸正常合理範圍，還給在地青年購屋權利。財稅局長陳柏誠回應，未來市府將針對持有的房屋戶數課差別稅率，提高炒房客負擔。

呂維胤指出，外地炒房客從台北炒到台中、高雄，一路炒到了台南，造成台南房屋基期高，不僅年輕人無力負擔，更導致了高空屋率；光是永華路、健康路一帶的大樓住戶，到夜晚都沒有開燈，更沒有成立公寓大廈委員會，原因就在於住戶數沒有超過半數，故無法成立，惡性循環下使年輕人根本無力買房。

呂維胤進一步表示，早在2017年和2019年就在議會要求市府是否能透過修改法令規範，放寬社會住宅的容積率及建蔽率，來提升住宅戶數，讓青年及弱勢家庭能夠以較低的價格取得，並應加快社會住宅的推動。市府雖配合中央住宅政策推動，選定北區小東路與北門路交叉口公有土地，規畫興建台南市首批共350戶的公營社會住宅，但還需等到2021年才開始動工，最快要到2023年完工，不論在規劃或興建方面都過於牛步，不符民眾期待和需求。

呂維胤要求，市府應透過稅制或延議相關措施，有效嚇止外地炒房客，讓台南市的房價趨於正常平穩，保障在地青年族群買房的權利。

陳柏誠答詢回應說，目前非自住房屋稅的稅率已經調高到1.5％，從去年送法案進議會後，該局也一直陸續與青年團體、學者和業者開會討論，未來市府將依《房屋稅條例》就所持有的房屋戶數來課差別稅率，提升炒房客負擔；但如何制定稅制來有效提升、健全整個台南市的房屋市場，都還需持續研議，並多管齊下才能有效打擊炒房客。

(中時 )