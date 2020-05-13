台中市清水第二納骨堂2016年興建啟用，但塔位供不應求，台中市議長張清照在副議長任內爭取620多萬元，增設2034個骨灰塔位，預計今年10月啟用。納骨櫃位增設工程13日開工，清水區十多位里長到場關心，張清照承諾持續爭取經費增設，讓家屬安心、亡者安息。

清水第二納骨堂納骨櫃位增設工程案13日開工，生命管理處簡報指出，清水第二納骨堂目前有2646個骨灰塔位、骨骸1584個塔位，將再增設2034個骨灰塔位，最快今年10月完工啟用。新設塔位之後剩下的空間還可再設9252個塔位，如果明年有預算可再增設。

多位里長指出，清水納骨塔位供不應求，2年前就向當時的張副議長反應，今天見到開工很高興，希望新建的塔位盡早啟用，並繼續增設，以便鄉親安奉至親、往生祖先可以安息。

張清照說，他會緊盯施工進度，並繼續爭取預算，要求相關單位明年再增設，家屬不必擔心等無塔位，也讓亡者好好安息。他也關心海線其他地區納骨塔位建設，今年沙鹿將再增設2400個塔位；大甲區將增設1842個塔位，明年可再新設4800個骨灰塔位、3200個骨骸塔位。

(中時 )