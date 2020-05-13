民間團體質疑數位身分識別證（New eID）資安及個資保護問題，內政部長徐國勇今下午出席「2020資料創新應用競賽內政大數據資料應用組」頒獎典禮致詞時表示，內政部第一次把數據模擬資料釋放出去，讓內涵屬性更具價值，且不洩漏個資，這次做到了；對於很多學者擔憂數位身分證資安問題，徐國勇強調，各種意見都會放在心裡，相信數位身分證會做得更好更安全。

內政部連續3年參加「資料創新應用競賽內政大數據資料應用組」，第一年主題為戶政人口，第二年是地震資料，今年則用內政大數據把相關資料串連，學界、業界都來參與，把大數據應用活化。

徐國勇指出，這次防疫為落實邊境管制措施，透過大數據發揮很大功能，例如先前居家檢疫單日最高為5萬5000餘人，至今仍有1萬餘人，藉由移民署到戶政、民政等數據整合，有效掌握並管理居家檢疫隔離者行蹤，避免造成恐慌及疫情擴善。

對於外界擔憂數位身分證有洩漏個資疑慮，徐國勇說，很多學者提出諸多意見都接受，也了解其擔憂，內政部相關配套一定會做到更好，讓數位身分證做得更好更安全。

此外，首次與雲端平台結合，這樣的結合可用於老人長照，現行長照都是有需要透過打電話告知，有需要就派人去服務，未來應用大數據，只要長者3天沒出門看醫生，人就會主動到場服務，若沒有大數據無法做到這樣的服務提升。

(中時 )