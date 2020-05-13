簡冠禾同學罹患裘馨肌肉失養症，致使肌肉萎縮、關節攣縮，以輪椅代步。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

復興區長興國小簡霖恩不怕出身勇於征戰頻獲。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

林寶成一度被認為是學障，在創克中玩出自信。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

薛玟玟自幼與父母追隨歌仔戲團營生，時而粉墨登場，客串一角。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

田韋恩同學單親失怙，家境清寒，因患有先天性心臟病，歷經多次重大手術(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

2020年總統教育獎出爐，桃園共有6名學子獲獎，沈彥汝克服先天重度聽障在羽球場上發光力拼聽奧，田韋恩對抗心臟病立志成護理師、薛玟玟隨戲班漂泊在鉛球鐵餅中找到立足之地、簡冠禾不畏肌萎寄託畫作、林寶成克服學障在創克中玩出自信、簡霖恩不怕出身勇於征戰頻獲，市長鄭文燦預計7月1日接見表揚。

龜山區國立體育大學的沈彥汝，小學五年級接觸羽球，憑藉志趣與熱情，在家人長期支持與教練栽培指導下，克服先天重度聽障的阻礙，以堅強實力多次入選聽障羽球國家代表隊，曾獲保加利亞2015第1屆世界聽障青少年羽球錦標賽暨第4屆聽障羽球錦標賽雙料女單金牌、2018吉隆坡亞太聽障錦標賽青年羽球女單與女雙金牌以及2019世界聽障羽球錦標賽女單與女雙金牌、團體銀牌等優異成績，寫下聽障羽球國家代表隊個人獲獎歷史紀錄。在羽球場上，聽辨球拍和羽球的觸擊聲對於選手致勝相當重要，對於彥汝而言，善用其他優勢競技，強化自我意志，同樣也能締造奇蹟，因此在2019年第二次全國羽球排名賽成為首位晉升甲組的聽障選手。彥汝希望薪傳所學專業與經驗，未來通過師培貢獻教育；面對即將到來的2021聽障奧運，彥汝一貫奮力不懈審慎以對，她知道不管眼前山勢多麼險峻，只要不畏艱難，總是留有山徑，攀登巔峰。

八德區大成國中田韋恩單親失怙，家境清寒，因患有先天性心臟病，歷經多次重大手術，飽受經濟與健康的磨難；然而外祖父母的慈愛、師長的提攜與友伴的扶持，讓她無畏處境困苦、不懼自身病痛，堅毅不拔。校長蘇佐璽表示：韋恩面對生活及學習的不方便所表現的積極上進是全校學生的楷模；導師趙玉珊老師不捨韋恩從不自怨自艾，以一身孱弱背負偌大重擔，更讚揚她勇於任事，感恩惜福、熱心助人，以生命的光熱溫暖群眾；更像是蜿蜒曲折的山澗，唱出涓涓細流的美妙人生。韋恩深信教育能夠翻轉未來，立志學習醫療專業，成為優秀的護理師，以同理心幫助病患恢復健康，貢獻所長服務人群。

大園國中體育班薛玟玟自幼與父母追隨歌仔戲團營生，時而粉墨登場，客串一角，南來北往，居無定所。小學移居大園，因緣際會得識大園國中楊啟滄教練，此後一路栽培，開始結緣鉛球，漂泊如舟楫的人生，自此有了錨定的港岸。晨昏晴雨，犧牲假日，扎實的重量訓練和精準的投擲練習，專注與自律讓玟玟嶄露頭角，2019年全國中等學校田徑錦標賽囊獲鉛球、鐵餅雙料冠軍，進而代表臺灣參加 2019年俄羅斯國際青少年運動會拿下鉛球金牌。校長李培濟誇讚玟玟以順處逆、個性純真、待人隨和、做事認真，期勉她精益求精，繼續為國增光。桂冠上的緞帶絢爛奪目，玟玟不曾為此驕矜自滿，仍舊保持積極而謙遜的學習態度精進訓練，為下一次挑戰自我的投擲全力以赴，她始終明白冠冕上的榮耀是無數辛勤努力與刻苦磨難的交織。

大溪區田心國小六年級簡冠禾罹患裘馨肌肉失養癥，致使肌肉萎縮、關節攣縮，以輪椅代步，日常活動受限；原本活潑好動的冠禾因罕病一度沮喪迷惘，然而對於藝術創造的熱情讓冠禾掙脫枷鎖，縱情天賦。透過礦工兒子基金會張東秀執行長幫助引薦，公益畫家劉育蓉老師每週遠從臺北到大溪義務指導冠禾作畫，劉老師對於冠禾極富巧思的構圖、奔放的線條與明燦的用色激賞不已。冠禾的畫作曾獲選桃園市推動教育儲蓄戶文宣封面，也選作田心國小無障礙廁所主題外牆，林秀穗校長表示「只要給孩子們機會，孩子們就會發光!」，一張張充滿生命力的創作撼動無數人心。冠禾堅定的告訴自己：「我不知道自己還有多少時間，但我要一直畫下去，畫到我拿不動畫筆為止；我想要做好多好多的事，直到我不能做了為止。疾病可以限制我的身體，但是不能限制我的人生」。

復興區霞雲國小六年級林寶成Takun經歷家庭創傷，沉默寡言，一度誤認為學習障礙；但是在參加霞雲國小的創客社團後，Takun脫胎換骨，找到自我。Takun說：「我很喜歡程式設計，我在比賽前的時候不喜歡說話，脾氣顯得很暴躁，但我花了很多時間改掉暴躁的毛病，學習謹慎小心，努力跟隊友溝通。經過一天天的時間修改再改良，我參加桃園市創意市集比賽得到優等獎，又得到桃園市中小學生發明展優等獎。最後全國中小學生發明展雖然只拿到銀牌獎，沒能代表臺灣去參加國際賽，但是我學到了只要我堅持不放棄，就沒有我做不到的事情。」Takun站在自己的作品前，面對評審的提問侃侃而談，自信分享創作歷程；在學校的課業也名列前茅，這種轉變讓人驚艷。霞雲國小羅幼蓮校長稱許Takun的創造力天賦與投注發明的科學家精神，過往的創傷並沒有帶來一蹶不振，從挫敗中汲取經驗，讓Takun擁有過人的堅韌，在創客中玩出自信，找到生命中的亮點，樹立榜樣。

復興區長興國小簡霖恩年幼失怙，姊弟三人原由母親獨力扶養；霖恩二年級時，寡母驟逝，外祖母不忍骨肉至親失恃流離，接回家族部落監護；雖然寄居羅馬公路旁窄仄鐵皮屋，在不甚寬綽的空間，不太寬裕的環境，霖恩與全家族廿餘人相互扶持享擁關愛；詎料霖恩四年級時，外祖母病歿，家族遷居，所幸姨母玉婷接濟監護，霖恩姊弟三人免於萍飄離散，生活有則有序。生死的別離與生活的動盪未曾摧折生命的堅韌，學校教育的滋養不曾間斷，讓霖恩縱情天賦，他參加區語文競賽，獲得字音字形第3名；參加區運動會，獲得60公尺第1名；參加北區泰雅射箭比賽，獲得第1名；與棒擊樂隊成員獲邀巡演，與紐澳學生視訊國際交流，與創客團隊設計程式參加機器人競賽等等表現傑出亮眼。許梅珍校長說：「霖恩的自律沉穩、開朗積極、奮進向上，不因自己命運多舛而發展受限，能以最積極樂觀的態度，對內自律努力，對外樂群助人，傳達正向能量，翻轉部落氛圍，十分值得表揚學習。」正是教育沃壤提供了無限可能，讓霖恩頓挫的生活有了豐盛而甜美的果實。

教育局指出，教育部在350名學生中選出56名2020年總統教育獎，桃園市1名大專生、2名國中生及3名國小生脫穎而出，鄭文燦將於7月1日親自接見6名優秀學子，17日將於總統府舉行頒獎典禮，每位獲獎學生將由總統親自接見並頒發獎狀1幀、獎座1座及獎助學金（大專組每名25萬元、高中職組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元），以資鼓勵。

(中時 )