南投縣仁愛鄉長吳文忠涉嫌自2018年3月至2019年10月擔任代表會主席及鄉長期間，在54件小型工程等標案向廠商收回扣800多萬元；有廠商還招待承辦公務員及安全鑑定審查委員大學教授喝花酒多達16次，不開驗收會議還直接到酒店簽名，涉案廠商及白手套等身分複雜集團龐大。台中地檢署依《違反貪汙治罪條例》等罪起訴吳文忠等27人。

南投縣仁愛鄉長吳文忠在自2018年擔任仁愛鄉民代表會主席期間，有意在年底參加仁愛鄉長選舉，為支應龐大競選經費，涉嫌透過杜姓司機及張姓姪子當白手套，向有意承包工程的廠商期約，先給百萬元賄款，等他當選鄉長後，即可分配到2千萬元工程款標案，雙方並簽下「借據」。

吳文忠在年底當選就任鄉長後，再指使杜男等向廠商要求標案金額5％至15％不等回扣。吳文忠自2018年3月至2019年10月短短的年餘期間，涉嫌介入54件偏鄉道路、自來水管等小型工程，總工程款上億元標案，共收取827萬餘元回扣。

其中，甚至有包商的工程早在前任鄉長任內完工，但未獲撥款，吳收回扣竟「朔及既往」，指示杜男出面向包商要索未領工程款5％「紅包」，廠商急需資金周轉只好給回扣，才獲撥款項。

吳等涉貪瀆公務員、白手套及廠商等身分複雜，上下游利益共構糾結，吳等大收「回扣」、「紅包」，廠商不但送賄，也扮演起白手套，甚至招待喝花酒，無異是大型貪瀆集團。

仁愛鄉公所承辦驗收及承辦工程發包、請款等業務的建設課黃姓技士，向多家廠商「收紅包」，並頻繁接受廠商招待到中市多家酒店、理容KTV等有女陪侍處所喝花酒，配合事先洩漏招標訊息或驗收作業。

洪姓廠商為投標「松林部落文健站等四站結構安全鑑定委託技術服務案」及「清流文健站結構安全鑑定案」採購案，先多次招待黃姓承辦員到有女陪侍的中市「儷晶皇宮」、「二姐的店」等處大喝花酒，黃則事先洩漏招標事宜。洪姓廠商得標竣工後，聘請前中興大學土木工程系黃姓教授及中州科大景觀系張姓副教授擔任驗收審查委員，多次邀2名審查委員及黃姓承辦員到「金麗都理容KTV」等處喝花酒，甚至未開驗收審查會議，直接帶到酒店開喝，席間簽立「驗收會議簽到單」，讓洪姓廠商提送通過驗收審查。

一行人在兩鑑定標案就喝花酒達16次，據了解，甚至還續攤帶小姐出場。洪姓廠商不但是業者，也擔任某工程品質查核委員身分，他主動向廠商要求招待喝花酒，並將查核分數從78分更改為80分。

台中地檢署檢察官鄭葆琳指揮檢調單位成立專案組，歷2年的蒐證調查，到2019年9月間發現，部分廠商因為遭收回扣層層剝削，無利可圖而打算退出，陸續展開數波搜索及傳喚行動，傳喚吳等67人到案調查，陸續羈押吳及杜男等5人。

台中地檢署偵結依《違反貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌，起訴吳及白手套、廠商等27人。吳遭停職在押，經法院訊問後，裁定接續羈押候審；原羈押移審的杜男經法院諭知交保新台幣5萬元。

(中時 )