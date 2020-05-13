中航（2612）13日下午公布今年首季公司營收8.12億元，年減15.77％，獲利269萬元，僅去年1.25億元的2.16％，但多數同業出現虧損，中航是少數獲利的散裝船公司，EPS0.01元。

中航去年全年營收37.63億元，獲利3.24億元EPS1.64元，13日股東會通過配發現金股利0.8元，由於公司保留盈餘還有60億元，每股可分配盈餘高達30.38元。

目前散裝船運市場運價低迷，公司董事長彭士孝指出，今年因新冠肺炎失控，對運輸及製造產業鏈造成巨大衝擊，國際上地緣政治風險難歇，不過隨著疫情獲控制，下半年還是有機會翻轉的。

中航船隊清一色是海岬型船，今年首季因為新冠肺炎疫情，中國大陸鋼鐵與汽車廠停工時間拉長，進口鐵礦砂與煤炭貨量銳減，致使海岬型船運價嚴重低迷，3月2日海岬型船最低平均日租2,172美元，昨（11）日最新平均日租為2,893美元，仍在低檔盤旋，而該型船成本價根據船齡在1萬到1.5萬美元之間。

中航因為去年12月與今年1月換約船隻都有簽到可獲利的運價，保住今年首季獲利，第二季公司有2到3艘船隻要換約，目前一年期合約運價在1萬美元上下，估計下半年市場會有明顯好轉，中國大陸也已提出振興經濟措施，估計全年仍可保有獲利。

(工商 )