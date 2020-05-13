台中大甲鎮瀾宮董事長、黑派大老顏清標傳出罹患肝腫瘤，已南下高雄長庚醫院接受換肝手術，據顏家幕僚透露，捐肝者正是次子顏仁賢，南下高雄前還顏清標還特別交代，「我去做個手術而已，很快就回來，大家不要擔心」。而據了解，顏清標過去病史，其實就有肝硬化的情形。網友也紛紛留言「要加油！」。

綜合《中國時報》2009年5月15日及2013年2月21日報導，顏清標曾因涉及槍砲案等3案，被判刑3年6月，但時任立委的他入監前突然因「急性心衰竭」住進台北榮總；而依當年醫師診斷，顏清標因有「15年以上高血壓病史，及高血脂、高尿酸及慢性Ｃ型肝炎」，加上顏自述有「心臟病、肝硬化」，且入院前則因常「走攤」造成「胃潰瘍、胃長肉、膽固醇過高」等疾病，其血壓曾飆到240、165。

出院後入監至2009年5月獲假釋出獄，顏清標在獄中努力「減重」，從110多公斤減到79公斤，血壓也降到130、90。

此次發現「肝腫瘤」醫生建議換肝，次子顏仁賢配對符，本月11日顏與次子入住高雄長庚醫院，今天動刀進行活體換肝手術，顏清標再三囑咐親友低調不要張揚。

對於顏清標換肝，網友紛紛留言表示，「希望手術成功，一切平安」、「這麼多病...希望手術順利」、「顏董事長加油」。

(中時電子報)