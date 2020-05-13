為大甲鎮瀾宮董事長顏清標動換肝手術的高雄長庚名譽院長陳肇隆，從1984年完成亞洲第一例成功屍肝移植後，至今已完成近2000例換肝，存活率世界第一，當年神手事蹟還被畫進日本醫療小說《孤高的手術刀》，他總是將「醫療是救人的技術，不該藏私」掛在嘴邊，積極協助培訓外國醫師，曾獲中美洲議會頒發最高等級的「法蘭西斯莫拉桑指揮官級勳章」。

70歲的陳肇隆於1984年率先採用腦死定義，完成亞洲第一例成功屍肝移植，促成國內腦死觀念立法，10年後他進行首例活體肝臟移植，至今共完成近2000例換肝手術，存活率世界第一，吸引國外病患跨海求診，他擔任高雄長庚院長期間開始積極回饋，帶領全院發展國際醫療援助，他總說台灣當年得之於國際的太多，如今醫療方面有能力，應該反過來幫助其他國家。

器械對外科醫師而言很重要，但一般醫師多半是醫材廠商提供什麼就湊合著用，陳肇隆卻不肯妥協，以前直角鉗很粗，他動刀追求精細、盡量降低出血量，硬是拜託廠商開模做出細的直角鉗，廠商送樣版來來回回被退貨，只差沒翻臉，他卻依然不改堅持。

結果最後完成的細版直角鉗，搭配他的技術發揮百分百效用，2000年陳肇隆發表微出血量捐肝手術，後來他執刀的換肝手術平均出血量只有100毫升，約是2罐養樂多的量。

廠商甚至為這款直角鉗編上專屬編號，國外醫師來台學習，還指明要買「高雄長庚陳院長的直角鉗」帶回去。

陳肇隆訓練換肝團隊，態度嚴謹，他的簡報標題常出現「從優秀到卓越」、「從卓越到頂尖」等字句，常說「做事情不能『這樣就好』而已！」

2015年，中美洲議會參訪高雄長庚，議長巴達雷斯表彰陳肇隆在肝臟移植領域貢獻，並感念他長期對拉丁美洲、中美洲的人道援助，頒贈他最高等級「法蘭西斯莫拉桑指揮官級勳章」，巴達雷斯當時表示，以往肝臟疾病缺乏有效治療，中美洲每年有成千上萬人受害，之前瓜地馬拉小男孩聖地牙哥患病差點被死神徵召，也是陳肇隆協助換肝才救回來，後來更因為陳的協助，中美洲才有了更多肝臟移植專業醫師。

陳肇隆滿65歲卸下院長職務，獲聘為高雄長庚名譽院長，仍持續看診、開刀，並受邀出國演講傳授經驗，3月顏清標發現肝臟腫瘤，慕名南下求助陳肇隆，經過1、2個月評估、配對，今日進行換肝手術，目前仍在手術中。

(中時 )