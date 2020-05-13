由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(13)日正式宣布，眾所期待的「宇宙霸主 波羅斯」限定角色將於即日起霸氣復刻！

〈圖/掌中新遊提供〉

波羅斯是縱橫星河的宇宙霸者，為暗黑強盜團的首領，為尋求勢均力敵的對手橫行宇宙，四處征戰，最後率軍侵略地球。與埼玉老師決鬥過程中展現出超強爆發實力，為截至目前為止與埼玉老師交手堅持最多回合的怪人，災害等級被評選擁有龍級以上，危險程度足以毀滅數個城市。

『SSR怪人 波羅斯』

聲優：森川智之

系列：超能

陣營：怪人

定位：單體攻擊，最強爆發

技能：

普攻：落錘勾拳。對單體目標造成120%攻擊傷害，並自身進入「暴走」狀態1回合(傷害提高30%)。

絕技：王者連踢。對單體目標3連擊造成210%攻擊傷害，己方每名超能系角色會使波羅斯攻擊提高，使技能強度提高105%，最多3層。

被動：封印鎧甲。隊友恢復生命時，波羅斯就會恢復對應50%的生命值，每回合最多觸發3次(技能加強：05.15 13:00系統更新後每回合最多觸發3次將調整為每回合最多觸發6次)。永久增加自身生命值。限制解除到五星可強被動效果。

官方團隊為紀念首次限時招募復刻活動，精心推出熱血、有趣的紀念活動，包含超值放送的限時招募回饋、波羅斯專屬角色試煉等。想獲得強力戰將「波羅斯」威風騁馳戰場，絕對不可錯過此次精彩復刻活動，快來與「宇宙霸主 波羅斯」一起在戰場上大顯身手！

●【活動1】「SSR怪人 波羅斯」限時招募

活動時間：2020.05.13 05:00 - 2020.05.20 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR怪人 波羅斯。

●【活動2】「SSR怪人 波羅斯」限時招募回饋

活動時間：2020.05.13 05:00 - 2020.05.20 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

●【活動3】「SSR怪人 波羅斯」角色試煉

活動時間：2020.05.13 05:00 - 2020.05.20 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色金屬球棒完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

〈圖/掌中新遊提供〉

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