台北市政府消防局和衛生局以及多位議員都到101視察消防安全設備。（游念育攝）

林森錢櫃大火奪走6人性命，消防局長吳俊鴻被慰留記過，13日台北市議會警政衛生委員會到101大樓視察消防設備，吳俊鴻首度露面受訪表示，目前消防法規不足，將請中央修法，並提高罰金，杜絕悲劇再發生；台北101總經理張振亞也陪同議員視察，親自說明101消防安全的配置。

錢櫃大火引發悲劇，公共場域的消防安全成為議員關注的焦點，北市議會警政衛生委員會13日也到台北101視察消防安全，包含衛生局長黃世傑、消防局長吳俊鴻、議員王世堅、陳炳甫、戴錫欽、羅智強等人皆出席視察，吳俊鴻也表示，盼消防法能盡快修改，將罰則提高到30萬元，懲處名單還要送考績會，希望能盡量不要懲處基層，由長官扛責任，一旦考績會有結果就會公布名單。

視察過程中吳俊鴻也向議員報告，101消防安檢每次都合格，卻遭王世堅吐槽說，「錢櫃安檢每次也都過關啊」，王世堅也向101提問，企業應如何協助市府防止消防漏洞，台北101回應，企業應有消防專責組織，像是101消防技師有5名、監督共17名，大家都不敢擅自關掉警報器，也會相互監督。

張振亞說，101有許多出租櫃位，常要裝潢施工，但現場會另外再設置1位安全人員，包含廢棄物清理、人員管理，還有關閉設備的地點都要知道，101施工時是採「區域系統關閉」，不用全部關閉；另外，台北101表示，樓層消防設備採智慧型系統，只要有人關掉警報器，電腦都會有紀錄，可清楚掌握機器位置，且沒有任何人有權限能關掉警示器。

(中時 )