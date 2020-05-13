新冠肺炎疫情造成店家生計衝擊、店面空置提高和租金衰退，不過歹時機仍有店面逆勢漲租，根據實價登錄顯示，忠孝東路五段永春捷運站2號出口旁25.7坪角店，今年3月新租金25萬元，比2013年的22萬元還漲了3萬元，租金每坪9,715元，創下永春商圈的新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，整體觀光不振，加上疫情使民眾減少上街等因素衝擊，沿街店面的店家生計收到影響，連帶店面空置率提高、租金多呈現衰退，包括永春捷運站周邊仍見到有些店面空置待租，不過地點較佳且能夠吸納人潮的金店面，仍有調漲租金的個別現象。

實價登錄顯示，這間店面今年3月實價租金月租25萬元，比起上次揭露、2013年底的22萬元，約高出13.6%，月租金單價從每坪8,549元增加到9,715元，租金單價行情直逼忠孝市府商圈的沿街店面，以承租原金礦咖啡的韓式烤肉店為例，租金約80萬元，單坪租金約8,456元。

該店面原先由連鎖義大利麵業者承租，不過該業者已搬遷到鄰近的松德路上，房仲業者認為，遷點後雖然人潮可能不像忠孝東路正捷運站旁熱絡，但店家已經營多年且培養不少的固定客戶群，即使人潮變少但遷點後省下的租金，反而可減輕許多經營壓力。

(工商 )