從2月初疫情爆發起始，改變了人們的消費習慣，原本該在大賣場購買的生活用品，漸漸改成在網路購買。而且因為宅在家的時間變多，上網找尋和買賣二手商品的人也增加不少。

根據露天拍賣近日公布的二手搜尋排行榜，前五大熱搜品依序為Switch、筆電、二手書、手機和冰箱。其中，任天堂Switch更是從年後就搶翻天，即便是二手商品也是超級熱搜關鍵字，搜尋量較一月同期更是成長1倍，成為熱搜冠軍。

TOP 10二手商品排行榜依序為Switch、筆電、書籍、手機、冰箱、家具、iPhone、電腦主機、公路車、腳踏車。（圖／露天提供）

至於筆電的購買需求，則是因為不少企業開始實施WFH在家上班，搜尋量也跟著成長近兩倍，名列第二。「宅在家」也讓民眾閱讀書籍的時間提升不少，使得二手書籍搜尋量暴增1.7倍，列居搜尋第三。

除此之外，許多二手家用物品也相當熱銷，像是冰箱、家具等皆進榜。顯示在疫情之下，民眾緊縮荷包，很可能沒有預算購買全新商品；因此，二手拍賣品就成為另類選擇。

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(中時電子報)