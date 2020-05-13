睽違27年，國際大導王家衛製作的兩部武俠經典電影《東邪西毒：終極版》與《射鵰英雄傳之東成西就》，即將於6月19日在台灣同步重現大銀幕，而其中引起影迷沸騰討論的話題，就是當年只花了27天拍攝，卻成為香港喜劇經典霸主的《射鵰英雄傳之東成西就》會重映哪個配音版本，不論是「經典國台配」或是「原汁廣東話」都各有擁戴者，片商CATCHPLAY祭出「重映的配音版本由你決定」活動，請各位「真心人」投票決定《射鵰英雄傳之東成西就》的重映配音版本，投票請上CATCHPLAY臉書粉絲團。

囊括張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、張曼玉、王祖賢、鍾鎮濤、葉玉卿等數十位超級巨星的喜劇電影《射鵰英雄傳之東成西就》，由王家衛監製、劉鎮偉執導，全片在當年只花了27天就拍攝完畢，但因劇情太爆笑、太無厘頭、太荒唐，影迷看完後都有一種「我不知道自己看了甚麼，只知道笑不停、笑到流淚」的震撼，讓本片成為喜劇影史不敗經典，片中許多畫面如梁朝偉的香腸嘴、梁家輝的男扮女裝、劉嘉玲的反串周伯通等，至今都讓影迷看到就噴飯，而爆笑台詞如「我不能對不起師妹，可是我又忍不住不拉不拉不拉」、「晚上不睡覺又出來假扮王祖賢」、「要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神」或「想也不可以，想也有罪」等，更是被製成各種爆笑圖檔及GIF檔，每每讓粉絲一看到就捧腹大笑，睽違27年後，《射鵰英雄傳之東成西就》即將在大銀幕重映，也讓影迷疾呼「一定要看到爆！」

片中經典畫面「梁朝偉的香腸嘴」（CATCHPLAY提供）

而由這數十位巨星原班人馬所演出的電影《東邪西毒：終極版》，即將同步在台重映的消息同樣令影迷振奮，雖然與《東成西就》有著同樣的角色名稱，但卻完全無關連，導演王家衛藉著角色的基礎，刻畫出完全超脫影迷想像的世界，而每位演員的精湛演技，更是將這部電影推上了經典殿堂，其中由巨星張國榮所飾演的歐陽鋒，一句台詞「當你不可以再擁有的時候，唯一可以做的，就是讓自己不要忘記」，至今仍讓影迷揪心。

(中時 )