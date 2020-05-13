林子揚罹患極重度脊髓性肌肉萎縮症，仍不眠不休畫圖追求夢想。（廖素慧攝）

林子揚設計畫卡感謝母親的辛勞，傾訴感恩之情。（廖素慧攝）

嘉義高商廣告設計科林育陞、林子揚兄弟都罹患脊髓性肌肉萎縮症（漸凍人），都愛畫圖，積極認真追求夢想，子揚榮獲今年總統教育獎，育陞是2017年總統教育獎得主，媽媽廖秀玲用盡心力養育照顧，陪伴他們上學，榮獲今年十大傑出愛心媽媽慈暉獎，母子將接受總統表揚。

林子揚罹患極重度脊髓性肌肉萎縮症，不到1歲發病，肢體萎縮，念幼稚園第一次用扭曲的手夾彩色筆一筆到底成畫獲獎，嶄露繪畫天分，10多年來身體萎縮，牙齒咀嚼力下降，由爸爸扶著下巴幫他咀嚼，吃一餐飯花1、2個小時。

子楊的軀體萎縮，心靈卻巨大，夢想去旅行、當設計師，他捨不得睡覺，連午休都在畫圖，躺著在床上，仍用小小的手操控電腦滑鼠繪圖，朝著設計師的夢想前進，他說，要畫到不能畫為止。

爸爸媽媽也陪著子揚去探索這個世界，把呼吸器、咳痰機放進行李箱，帶著大包小包出發，一家人搭郵輪到香港，子揚畫了郵輪紀錄這趟旅行。

子揚很珍惜生命，用零用錢把一隻傷殘的流浪狗送醫治癒，還拜託媽媽幫牠找到認養家庭，翻轉這隻狗的命運，變成受疼愛的寵物狗。

子揚很喜歡學校生活，他說，雖然不能跟同學一起打球、跑操場，但在旁邊陪大家也很有融合感。

廖秀玲說，育陞1歲多發病，子揚約6月大被診斷也罹病，他們夫妻就賣掉房子，舉家搬回老家好照顧2個兒子，兒子上學，她接送、陪讀，夜裡每半小時幫兒子翻身、調整姿勢、呼吸器，兒子懂事乖巧，互相幫忙，再辛苦也值得了。

(中時 )